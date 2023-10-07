https://uz.sputniknews.ru/20231007/tashkent-teplosnabjeniye-zakrytaya-sistema-39745339.html
Ташкент поэтапно переходит на закрытую систему теплоснабжения
Ташкент поэтапно переходит на закрытую систему теплоснабжения
Котельные в двух районах столицы Узбекистана планируют ввести в эксплуатацию в начале 2024 года.
2023-10-07T15:50+0500
2023-10-07T15:50+0500
2023-10-07T15:56+0500
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Переход на закрытую систему теплоснабжения означает, что подогрев воды будет производиться непосредственно на объекте — жилой ли это дом или офисное здание. Для этого каждый объект оборудуют узлом для регулирования тепловой энергии с учетом температуры наружного воздуха. Такой метод повышает эффективность теплоснабжения и значительно снижает потери тепла.Компания Veolia Energy Tashkent начала реализацию двух пилотных проектов по переходу на закрытую систему теплоснабжения — в Бектемирском и Сергелийском районах столицы.Котельные планируют полностью ввести в эксплуатацию в начале 2024 года. В зависимости от результатов, модернизацию системы теплоснабжения продолжат в других районах Ташкента.Подробнее — в видео Sputnik.
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узбекистан видео мультимедиа теплоснабжение общество
узбекистан видео мультимедиа теплоснабжение общество
Ташкент поэтапно переходит на закрытую систему теплоснабжения
15:50 07.10.2023 (обновлено: 15:56 07.10.2023)
Котельные в двух районах столицы Узбекистана планируют ввести в эксплуатацию в начале 2024 года.
Переход на закрытую систему теплоснабжения означает, что подогрев воды будет производиться непосредственно на объекте — жилой ли это дом или офисное здание. Для этого каждый объект оборудуют узлом для регулирования тепловой энергии с учетом температуры наружного воздуха. Такой метод повышает эффективность теплоснабжения и значительно снижает потери тепла.
Компания Veolia Energy Tashkent начала реализацию двух пилотных проектов по переходу на закрытую систему теплоснабжения — в Бектемирском и Сергелийском районах столицы.
Котельные планируют полностью ввести в эксплуатацию в начале 2024 года. В зависимости от результатов, модернизацию системы теплоснабжения продолжат в других районах Ташкента.
Подробнее — в видео Sputnik.