https://uz.sputniknews.ru/20231007/tashkent-teplosnabjeniye-zakrytaya-sistema-39745339.html

Ташкент поэтапно переходит на закрытую систему теплоснабжения

Ташкент поэтапно переходит на закрытую систему теплоснабжения

Котельные в двух районах столицы Узбекистана планируют ввести в эксплуатацию в начале 2024 года.

2023-10-07T15:50+0500

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Переход на закрытую систему теплоснабжения означает, что подогрев воды будет производиться непосредственно на объекте — жилой ли это дом или офисное здание. Для этого каждый объект оборудуют узлом для регулирования тепловой энергии с учетом температуры наружного воздуха. Такой метод повышает эффективность теплоснабжения и значительно снижает потери тепла.Компания Veolia Energy Tashkent начала реализацию двух пилотных проектов по переходу на закрытую систему теплоснабжения — в Бектемирском и Сергелийском районах столицы.Котельные планируют полностью ввести в эксплуатацию в начале 2024 года. В зависимости от результатов, модернизацию системы теплоснабжения продолжат в других районах Ташкента.Подробнее — в видео Sputnik.

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