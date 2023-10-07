https://uz.sputniknews.ru/20231007/uzbekistan-rossiya-gruzoperevozki-uvelicheniye-39737651.html

Узбекистан и РФ намерены нарастить объемы автомобильных и железнодорожных грузоперевозок

Узбекистан и РФ намерены нарастить объемы автомобильных и железнодорожных грузоперевозок

Также достигнута договоренность об увеличении количества регулярных авиарейсов на контрактных маршрутах Ташкент—Москва.

2023-10-07T11:29+0500

2023-10-07T11:29+0500

2023-10-07T11:29+0500

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министерство транспорта республики узбекистан

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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Вопросы организации внешнеторговых перевозок по мультимодальному маршруту Узбекистан — Туркменистан — Каспийское море — Россия и обратно обсудили главы транспортных ведомств Узбекистана и РФ — Ильхом Махкамов и Виталий Савельев, сообщает Минтранс республики.Речь шла о перспективах сотрудничества в транспортной сфере, включая увеличение объема автомобильных и железнодорожных перевозок, совместном развитии международных транспортных коридоров.Стороны также договорились увеличить число регулярных авиарейсов на контрактных маршрутах Ташкент-Москва.Встреча прошла в рамках официального визита Шавката Мирзиёева в Россию.

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