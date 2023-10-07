https://uz.sputniknews.ru/20231007/uzbekistan-rossiya-gruzoperevozki-uvelicheniye-39737651.html
Узбекистан и РФ намерены нарастить объемы автомобильных и железнодорожных грузоперевозок
Узбекистан и РФ намерены нарастить объемы автомобильных и железнодорожных грузоперевозок
Также достигнута договоренность об увеличении количества регулярных авиарейсов на контрактных маршрутах Ташкент—Москва.
2023-10-07T11:29+0500
2023-10-07T11:29+0500
2023-10-07T11:29+0500
общество
экономика
грузоперевозки
транспорт
экономика
узбекистан
россия
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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Вопросы организации внешнеторговых перевозок по мультимодальному маршруту Узбекистан — Туркменистан — Каспийское море — Россия и обратно обсудили главы транспортных ведомств Узбекистана и РФ — Ильхом Махкамов и Виталий Савельев, сообщает Минтранс республики.Речь шла о перспективах сотрудничества в транспортной сфере, включая увеличение объема автомобильных и железнодорожных перевозок, совместном развитии международных транспортных коридоров.Стороны также договорились увеличить число регулярных авиарейсов на контрактных маршрутах Ташкент-Москва.Встреча прошла в рамках официального визита Шавката Мирзиёева в Россию.
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общество экономика грузоперевозки транспорт узбекистан россия министерство транспорта республики узбекистан
общество экономика грузоперевозки транспорт узбекистан россия министерство транспорта республики узбекистан
Узбекистан и РФ намерены нарастить объемы автомобильных и железнодорожных грузоперевозок
Также достигнута договоренность об увеличении количества регулярных авиарейсов на контрактных маршрутах Ташкент—Москва.
ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik.
Вопросы организации внешнеторговых перевозок по мультимодальному маршруту Узбекистан — Туркменистан — Каспийское море — Россия и обратно обсудили главы транспортных ведомств Узбекистана и РФ — Ильхом Махкамов и Виталий Савельев, сообщает
Минтранс республики.
Речь шла о перспективах сотрудничества в транспортной сфере, включая увеличение объема автомобильных и железнодорожных перевозок, совместном развитии международных транспортных коридоров.
Стороны также договорились увеличить число регулярных авиарейсов на контрактных маршрутах Ташкент-Москва.
Встреча прошла в рамках официального визита Шавката Мирзиёева в Россию.