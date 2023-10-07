https://uz.sputniknews.ru/20231007/uzbekistan-yallama-avto-geroin-39737223.html
В автомобиле на таможенном посту в Ташобласти обнаружили почти 20 кг героина — видео
В автомобиле на таможенном посту в Ташобласти обнаружили почти 20 кг героина — видео
В нижней части салона авто под полом находились 36 обмотанных скотчем пакетов с наркотиком.
2023-10-07T10:51+0500
2023-10-07T10:51+0500
2023-10-07T10:51+0500
общество
узбекистан
граница
таможня
наркотики
борьба с незаконным оборотом наркотиков
видео
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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. На пограничном таможенном посту "Яллама" в Ташкентской области, на границе с Казахстаном обнаружено 20 кг героина, сообщает Таможенный комитет республики.В нижней части салона автомобиля марки"Мерседес-Бенц", который по документам прибыл пустым, были спрятаны 36 пакетов, обмотанных скотчем. Внутри находился порошок, который оказался героином.В настоящее время по данному факту проводят доследственную проверку.
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MIA „Rosiya Segodnya“
общество узбекистан таможня граница наркотики борьба с незаконным оборотом наркотиком видео
общество узбекистан таможня граница наркотики борьба с незаконным оборотом наркотиком видео
В автомобиле на таможенном посту в Ташобласти обнаружили почти 20 кг героина — видео
В нижней части салона авто под полом находились 36 обмотанных скотчем пакетов с наркотиком.
ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik.
На пограничном таможенном посту "Яллама" в Ташкентской области, на границе с Казахстаном обнаружено 20 кг героина, сообщает
Таможенный комитет республики.
В нижней части салона автомобиля марки"Мерседес-Бенц", который по документам прибыл пустым, были спрятаны 36 пакетов, обмотанных скотчем. Внутри находился порошок, который оказался героином.
В настоящее время по данному факту проводят доследственную проверку.