https://uz.sputniknews.ru/20231007/uzbekistan-yallama-avto-geroin-39737223.html

В автомобиле на таможенном посту в Ташобласти обнаружили почти 20 кг героина — видео

В автомобиле на таможенном посту в Ташобласти обнаружили почти 20 кг героина — видео

В нижней части салона авто под полом находились 36 обмотанных скотчем пакетов с наркотиком.

2023-10-07T10:51+0500

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общество

узбекистан

граница

таможня

наркотики

борьба с незаконным оборотом наркотиков

видео

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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. На пограничном таможенном посту "Яллама" в Ташкентской области, на границе с Казахстаном обнаружено 20 кг героина, сообщает Таможенный комитет республики.В нижней части салона автомобиля марки"Мерседес-Бенц", который по документам прибыл пустым, были спрятаны 36 пакетов, обмотанных скотчем. Внутри находился порошок, который оказался героином.В настоящее время по данному факту проводят доследственную проверку.

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общество узбекистан таможня граница наркотики борьба с незаконным оборотом наркотиком видео