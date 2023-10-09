https://uz.sputniknews.ru/20231009/aviareysy-izrail-tashkent-posolstvo-kommentariy-39772613.html
Авиарейсы из Израиля в Узбекистан не отменяли — посольство РУз
Авиарейсы из Израиля в Узбекистан не отменяли — посольство РУз
Граждан просят уведомить консульский отдел Посольства об исчезновении или ранении их близких, друзей и знакомых, являющихся гражданами Узбекистана.
2023-10-09T12:53+0500
2023-10-09T12:53+0500
2023-10-09T13:28+0500
общество
израиль
узбекистан
посольство
граждане
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/09/39771925_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_5e49d6c902c189a526ba345503d6ecc7.jpg
ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Рейсы из Израиля в Узбекистан не отменяли, сообщили в посольстве Узбекистана в Тель-Авиве.Также посольство РУз в Израиле попросило граждан своевременно уведомлять консульский отдел в случаях исчезновения или ранения их близких, друзей и знакомых, являющихся гражданами Узбекистана, опубликовав телефон для экстренных и срочных сообщений: +972 54 485 1397.Узбекистанцев в Израиле призвали проявлять осторожностьНапомним, что в субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тыс. ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского Минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 400 человек, пострадали 2 300.Армия Израиля ликвидировала более 400 бойцов палестинских группировок ударами по сектору Газа, еще сотни убиты или захвачены в плен в Израиле, пишут СМИ.В свою очередь, бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) объявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
израиль
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/09/39771925_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_209cb651fcea2b8d6da08927d24a774a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество израиль узбекистан посольство граждане
общество израиль узбекистан посольство граждане
Авиарейсы из Израиля в Узбекистан не отменяли — посольство РУз
12:53 09.10.2023 (обновлено: 13:28 09.10.2023)
Также посольство Руз в Израиле попросило граждан своевременно уведомлять консульский отдел в случаях исчезновения или ранения их близких, друзей и знакомых, являющихся гражданами Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Рейсы из Израиля в Узбекистан не отменяли, сообщили в посольстве Узбекистана в Тель-Авиве.
"До сих пор рейсы из Израиля в Узбекистан не отменены. Желающие уехать могут легко купить билет на самолет. Информация об изменениях будет предоставлена", — говорится в сообщении.
Также посольство РУз в Израиле попросило граждан своевременно уведомлять консульский отдел в случаях исчезновения или ранения их близких, друзей и знакомых, являющихся гражданами Узбекистана, опубликовав телефон для экстренных и срочных сообщений: +972 54 485 1397.
Напомним, что в субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тыс. ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского Минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 400 человек, пострадали 2 300.
Армия Израиля ликвидировала более 400 бойцов палестинских группировок ударами по сектору Газа, еще сотни убиты или захвачены в плен в Израиле, пишут СМИ.
В свою очередь, бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) объявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.