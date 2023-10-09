https://uz.sputniknews.ru/20231009/kak-v-tashkente-vstretili-sportsmenov-vernuvshixsya-iz-kitaya--video-39793784.html

Как в Ташкенте встретили спортсменов, вернувшихся из Китая — видео

Как в Ташкенте встретили спортсменов, вернувшихся из Китая — видео

На счету 132 атлетов, принявших участие в XIX летних Азиатских играх Ханчжоу-2022, 71 медаль, 22 из которых - золотые.

2023-10-09T21:13+0500

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ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. В аэропорту Ташкента встретили спортсменов, вернувшихся из Китая. Рейс с атлетами на борту прибыл сегодня вечером, сообщает корреспондент Sputnik.Спортсменов встретили премьер-министр Абдулла Арипов, министр спорта Адхам Икрамов, министр культуры Озодбек Назарбеков, вице-президент Олимпийского совета Азии Отабек умаров, хоким Ташкента Шавкат Умурзаков, а также близкие и родственники.Ранее спортсменов поздравил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.На счету 132 атлетов, принявших участие в XIX летних Азиатских играх Ханчжоу-2022, 71 медаль, 22 из которых - золотые."От себя лично и от имени нашего народа выражаю искреннюю признательность вашим родителям, которые воспитали и вырастили таких преданных своей стране, обладающих высоким потенциалом и твердой волей молодых людей, а также вашим самоотверженным наставникам и тренерам, которые, стоя плечом к плечу с вами, внесли достойный вклад в достижение высоких рубежей", - говорится в поздравительном послании.

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2023

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

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