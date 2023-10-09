https://uz.sputniknews.ru/20231009/kongressvumen-ssha-xamas-orujiye-39768842.html

Конгрессвумен призвала Пентагон выяснить, откуда у ХАМАС американское оружие

Конгрессвумен призвала Пентагон выяснить, откуда у ХАМАС американское оружие

Марджори Тейлор Грин подозревает, что оружие США могло попасть к палестинцам с Украины или из Афганистана.

2023-10-09T12:18+0500

2023-10-09T12:18+0500

2023-10-09T12:18+0500

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ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала отследить все серийные номера американского оружия, которое ХАМАС использовал против Израиля. Заявление было сделано на странице в одной из социальных сетей политика, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.О том, что палестинские боевики владеют западным оружием, которое попало в их руки с Украины заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху в июне в этого года.Напомним, в субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тыс. ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 400 человек, пострадали 2 300.Армия Израиля ликвидировала более 400 бойцов палестинских группировок ударами по сектору Газа, еще сотни убиты или захвачены в плен в Израиле, пишут СМИ.В свою очередь, бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) объявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.

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