https://uz.sputniknews.ru/20231009/lavrov-vstrecha-glava-liga-arabskix-gosudarstv-39783177.html
Лавров встретился с главой Лиги арабских государств — главное
Лавров встретился с главой Лиги арабских государств — главное
Стороны уделили первоочередное внимание теме арабо-израильского конфликта с учетом текущего обострения ситуации.
2023-10-09T17:49+0500
2023-10-09T17:49+0500
2023-10-09T17:49+0500
в мире
россия
палестина
сергей лавров
лига арабских государств
конфликт
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ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров и Генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт провели переговоры в Москве на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, сообщает РИА Новости.В ходе встречи министр иностранных дел РФ заявил, что обострение конфликта Израиля и Палестины подтверждает, что нынешний статус-кво в регионе недееспособен.Также он призвал Израиль и Палестину найти мирное решение конфликта.По словам Лаврова, визит главы ЛАГ на фоне конфликта Израиля и Палестины имеет особое значение.В свою очередь, Генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абульгейт также заявил, что выступает за прекращение огня между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС.Также он сообщил, что страны Лиги Арабских государств отвергают насилие с обеих сторон в палестино-израильском конфликте, выступая за создание политических перспектив для урегулирования ситуации.В ходе переговоров Сергей Лавров прокомментировал позицию Запада по конфликту Израиля и Палестины, подчеркнув, что она вызывает вопросы, в то время, как Москва рассчитывает, что Запад тоже будет призывать к прекращению боевых действий.Более подробно о позиции США Лавров рассказал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком ЛАГ. Он отметил, что вместо тесного сотрудничества с Лигой арабских государств, американцы пытаются монополизировать посреднические усилия и увести диалог между палестинцами и израильтянами в сторону от политического урегулирования и создания палестинского государства. Кроме того, они хотят подменить выполнение решений Совбеза ООН "разговором об облегчении социально экономических проблем палестинского населения, о налаживании таких каких-то текущих контактов между палестинцами и израильтянами по обеспечению повседневной безопасности на земле".Также глава МИД РФ добавил, что для нормализации ситуации на Ближнем Востоке необходимо "урегулирование палестинской проблемы на основе двух государственной формы в соответствии с решением Совета Безопасности ООН". При этом, по мнению российского министра, соответствующие усилия со стороны западных стран не прилагались.Еще одно заявление Лаврова на пресс-конференции по итогам переговоров касалось готовности России вывезти желающих из Палестины и Израиля.Кроме того, по словам Лаврова, проблему Палестины нельзя больше откладывать, а ЛАГ может сыграть решающую роль в оздоровлении обстановки в регионе.В свою очередь, Генсек ЛАГ заявил, что в Лиге арабских государств ценят позицию России по палестино-израильскому урегулированию.По словам Сергея Лаврова, Россия заинтересована в безопасности как Израиля, так и Палестины. При этом Лавров подчеркнул, что инициатива об урегулировании палестино-израильского конфликта может быть только одна — выполнение резолюций СБ ООН о создании двух государств, а посреднические усилия можно предпринимать после того, как стороны прекратят боевые действия.Напомним, что субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.
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в мире россия сергей лавров лига арабских государств израиль палестина
в мире россия сергей лавров лига арабских государств израиль палестина
Лавров встретился с главой Лиги арабских государств — главное
Стороны уделили первоочередное внимание теме арабо-израильского конфликта с учетом текущего обострения ситуации.
ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik.
Глава МИД России Сергей Лавров и Генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт провели переговоры в Москве на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, сообщает РИА Новости.
В ходе встречи министр иностранных дел РФ заявил
, что обострение конфликта Израиля и Палестины подтверждает, что нынешний статус-кво в регионе недееспособен.
"Беспрецедентно острый виток в палестино-израильском противостоянии, который в очередной раз подтвердил, что нынешний статус-кво в зоне конфликта просто нежизнеспособен", — сказал Лавров.
Также он призвал
Израиль и Палестину найти мирное решение конфликта.
"И необходимо не только срочно остановить боестолкновения, решить проблему с гражданскими лицами, которые, в огромном количестве становятся жертвами нынешней ситуации, но и уделить особое внимание причинам, по которым палестинская проблема долгие десятилетия не может найти своего решения, хотя на этот счет есть прямые, четкие, недвусмысленные решения СБ ООН, договоренности между Израилем и Палестиной, включая договоренности в Осло и Мадриде, и, конечно же, Арабская мирная инициатива", — отметил глава российского МИД.
По словам Лаврова, визит главы ЛАГ на фоне конфликта Израиля и Палестины имеет особое значение.
"В связи с происходящим ваш визит приобретает особую актуальность, мы будем весьма-весьма заинтересованы услышать ваши оценки", — сказал
министр на переговорах с генсеком ЛАГ в Москве.
В свою очередь, Генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абульгейт также заявил,
что выступает за прекращение огня между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС.
"Я полностью согласен с вами в отношении необходимости прекращения огня", — сказал он на переговорах с главой МИД РФ в Москве.
Также он сообщил
, что страны Лиги Арабских государств отвергают насилие с обеих сторон в палестино-израильском конфликте, выступая за создание политических перспектив для урегулирования ситуации.
"Мы не поддерживаем это насилие. Мы полностью отвергаем насилие, но с обеих сторон. Мы требуем создания политических перспектив и справедливого решения палестино-израильского конфликта", — заявил генсек ЛАГ.
В ходе переговоров Сергей Лавров прокомментировал
позицию Запада по конфликту Израиля и Палестины, подчеркнув, что она вызывает вопросы, в то время, как Москва рассчитывает, что Запад тоже будет призывать к прекращению боевых действий.
"Мы услышали соответствующие заявления наших западных коллег, которые осуждают атаку против Израиля. Мы рассчитываем, что они тоже будут призывать к остановке боевых действий. Но их позиция вызывает серьезные вопросы, потому что они говорят немедленно прекратить, Израиль должен победить, уничтожить террористов и точка", — отметил Лавров.
Более подробно о позиции США Лавров рассказал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком ЛАГ. Он отметил, что вместо тесного сотрудничества с Лигой арабских государств, американцы пытаются монополизировать посреднические усилия и увести диалог между палестинцами и израильтянами в сторону от политического урегулирования и создания палестинского государства. Кроме того, они хотят подменить выполнение решений Совбеза ООН "разговором об облегчении социально экономических проблем палестинского населения, о налаживании таких каких-то текущих контактов между палестинцами и израильтянами по обеспечению повседневной безопасности на земле".
Также глава МИД РФ добавил, что для нормализации ситуации на Ближнем Востоке необходимо "урегулирование палестинской проблемы на основе двух государственной формы в соответствии с решением Совета Безопасности ООН". При этом, по мнению российского министра, соответствующие усилия со стороны западных стран не прилагались.
Еще одно заявление
Лаврова на пресс-конференции по итогам переговоров касалось готовности России вывезти желающих из Палестины и Израиля.
"В Израиле огромное количество наших соотечественников проживает, мы озабочены их судьбой в нынешней ситуации и предпринимаем все, чтобы выяснить, есть ли среди них люди, которые нуждаются в помощи. Будем готовы осуществить эвакуацию для тех, кто пожелает уехать в Россию", — сказал он.
Кроме того, по словам Лаврова, проблему Палестины нельзя больше откладывать, а ЛАГ может сыграть решающую роль в оздоровлении обстановки в регионе.
"Палестинская проблема не может больше откладываться, и решения ООН должны выполняться…Мы считаем, что здесь Лига арабских государств может сыграть ключевую роль в комплексном оздоровлении региональной обстановки, поощряя эти процессы и продвигая практические шаги по созданию палестинского государства, которое, как это предусмотрено в решениях ООН, будет жить бок о бок с Израилем и обеспечивать друг другу безопасность и нормальное добрососедство — это самый надежный путь к решению всех тех проблем, которые сейчас то и дело вспыхивают в этой части света", — добавил российский министр.
В свою очередь, Генсек ЛАГ заявил
, что в Лиге арабских государств ценят позицию России по палестино-израильскому урегулированию.
По словам Сергея Лаврова, Россия заинтересована
в безопасности как Израиля, так и Палестины.
"Мы многократно подтверждали нашу заинтересованность в обеспечении безопасности и Палестины, и Израиля", — напомнил он.
При этом Лавров подчеркнул,
что инициатива об урегулировании палестино-израильского конфликта может быть только одна — выполнение резолюций СБ ООН о создании двух государств, а посреднические усилия можно предпринимать после того, как стороны прекратят боевые действия.
"Что касается посреднических усилий, прежде всего, сами стороны должны прекратить боевые действия. Все остальное может решаться в невоенной обстановке", — сказал он.
Напомним, что субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.