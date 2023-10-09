https://uz.sputniknews.ru/20231009/lavrov-vstrecha-glava-liga-arabskix-gosudarstv-39783177.html

Лавров встретился с главой Лиги арабских государств — главное

Лавров встретился с главой Лиги арабских государств — главное

Стороны уделили первоочередное внимание теме арабо-израильского конфликта с учетом текущего обострения ситуации.

2023-10-09T17:49+0500

2023-10-09T17:49+0500

2023-10-09T17:49+0500

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сергей лавров

лига арабских государств

конфликт

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ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров и Генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт провели переговоры в Москве на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, сообщает РИА Новости.В ходе встречи министр иностранных дел РФ заявил, что обострение конфликта Израиля и Палестины подтверждает, что нынешний статус-кво в регионе недееспособен.Также он призвал Израиль и Палестину найти мирное решение конфликта.По словам Лаврова, визит главы ЛАГ на фоне конфликта Израиля и Палестины имеет особое значение.В свою очередь, Генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абульгейт также заявил, что выступает за прекращение огня между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС.Также он сообщил, что страны Лиги Арабских государств отвергают насилие с обеих сторон в палестино-израильском конфликте, выступая за создание политических перспектив для урегулирования ситуации.В ходе переговоров Сергей Лавров прокомментировал позицию Запада по конфликту Израиля и Палестины, подчеркнув, что она вызывает вопросы, в то время, как Москва рассчитывает, что Запад тоже будет призывать к прекращению боевых действий.Более подробно о позиции США Лавров рассказал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком ЛАГ. Он отметил, что вместо тесного сотрудничества с Лигой арабских государств, американцы пытаются монополизировать посреднические усилия и увести диалог между палестинцами и израильтянами в сторону от политического урегулирования и создания палестинского государства. Кроме того, они хотят подменить выполнение решений Совбеза ООН "разговором об облегчении социально экономических проблем палестинского населения, о налаживании таких каких-то текущих контактов между палестинцами и израильтянами по обеспечению повседневной безопасности на земле".Также глава МИД РФ добавил, что для нормализации ситуации на Ближнем Востоке необходимо "урегулирование палестинской проблемы на основе двух государственной формы в соответствии с решением Совета Безопасности ООН". При этом, по мнению российского министра, соответствующие усилия со стороны западных стран не прилагались.Еще одно заявление Лаврова на пресс-конференции по итогам переговоров касалось готовности России вывезти желающих из Палестины и Израиля.Кроме того, по словам Лаврова, проблему Палестины нельзя больше откладывать, а ЛАГ может сыграть решающую роль в оздоровлении обстановки в регионе.В свою очередь, Генсек ЛАГ заявил, что в Лиге арабских государств ценят позицию России по палестино-израильскому урегулированию.По словам Сергея Лаврова, Россия заинтересована в безопасности как Израиля, так и Палестины. При этом Лавров подчеркнул, что инициатива об урегулировании палестино-израильского конфликта может быть только одна — выполнение резолюций СБ ООН о создании двух государств, а посреднические усилия можно предпринимать после того, как стороны прекратят боевые действия.Напомним, что субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.

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