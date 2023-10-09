https://uz.sputniknews.ru/20231009/ofitsialnyy-kurs-valyut-uzbekistan-10-oktyabr-2023-39782219.html

Доллар подешевел — официальный курс валют в Узбекистане на 10 октября

Доллар подешевел — официальный курс валют в Узбекистане на 10 октября

Центральный банк Узбекистана установил с 10 октября новые курсы иностранных валют по отношению к суму.

2023-10-09T16:25+0500

2023-10-09T16:25+0500

2023-10-09T16:35+0500

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ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Курс доллара составил 12 180,05 сумов (-9,76), евро — 12 829,25 сумов (-34,66), рубля — 120,76 сумов (-0,74), а китайского юаня — 1 671,64 сумов (+2,15), сообщает ЦБ страны.

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