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https://uz.sputniknews.ru/20231009/ofitsialnyy-kurs-valyut-uzbekistan-10-oktyabr-2023-39782219.html
Доллар подешевел — официальный курс валют в Узбекистане на 10 октября
Доллар подешевел — официальный курс валют в Узбекистане на 10 октября
Центральный банк Узбекистана установил с 10 октября новые курсы иностранных валют по отношению к суму.
2023-10-09T16:25+0500
2023-10-09T16:35+0500
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Курс доллара составил 12 180,05 сумов (-9,76), евро — 12 829,25 сумов (-34,66), рубля — 120,76 сумов (-0,74), а китайского юаня — 1 671,64 сумов (+2,15), сообщает ЦБ страны.
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узбекистан курс валют курс валюты курс доллара и евро к суму в узбекистане экономика доллары рубль евро китайский юань
узбекистан курс валют курс валюты курс доллара и евро к суму в узбекистане экономика доллары рубль евро китайский юань

Доллар подешевел — официальный курс валют в Узбекистане на 10 октября

16:25 09.10.2023 (обновлено: 16:35 09.10.2023)
© Sputnik/Abdubakir YunusovСумовые и долларовые купюры. Иллюстративное фото
Сумовые и долларовые купюры. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.10.2023
© Sputnik/Abdubakir Yunusov
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Центральный банк Узбекистана установил с 10 октября новые курсы иностранных валют по отношению к суму.
ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Курс доллара составил 12 180,05 сумов (-9,76), евро — 12 829,25 сумов (-34,66), рубля — 120,76 сумов (-0,74), а китайского юаня — 1 671,64 сумов (+2,15), сообщает ЦБ страны.
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