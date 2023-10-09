Доллар подешевел — официальный курс валют в Узбекистане на 10 октября
16:25 09.10.2023 (обновлено: 16:35 09.10.2023)
© Sputnik/Abdubakir YunusovСумовые и долларовые купюры. Иллюстративное фото
© Sputnik/Abdubakir Yunusov
Центральный банк Узбекистана установил с 10 октября новые курсы иностранных валют по отношению к суму.
ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Курс доллара составил 12 180,05 сумов (-9,76), евро — 12 829,25 сумов (-34,66), рубля — 120,76 сумов (-0,74), а китайского юаня — 1 671,64 сумов (+2,15), сообщает ЦБ страны.