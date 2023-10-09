https://uz.sputniknews.ru/20231009/palestina-izrail-konflikt-uzbekistan-mid-39780604.html

Узбекистан серьезно обеспокоен обострением палестино-израильского конфликта — МИД

Узбекистан серьезно обеспокоен обострением палестино-израильского конфликта — МИД

Также республика призвала противоборствующие стороны урегулировать кризис путем переговоров.

2023-10-09T15:51+0500

2023-10-09T15:51+0500

2023-10-09T16:38+0500

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ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. МИД Узбекистана выразил серьезную обеспокоенность эскалацией обстановки в зоне палестино-израильского конфликта, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.Также в МИД РУз призвали противоборствующие стороны принять все меры для скорейшего прекращения вооруженного противостояния.Вместе с тем, МИД страны выразил искренние соболезнования семьям погибших в связи с последними событиями и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.Напомним, что в субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 400 человек, пострадали 2300.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

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