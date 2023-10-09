https://uz.sputniknews.ru/20231009/palestina-izrail-konflikt-uzbekistan-mid-39780604.html
Узбекистан серьезно обеспокоен обострением палестино-израильского конфликта — МИД
Узбекистан серьезно обеспокоен обострением палестино-израильского конфликта — МИД
Также республика призвала противоборствующие стороны урегулировать кризис путем переговоров.
2023-10-09T15:51+0500
2023-10-09T15:51+0500
2023-10-09T16:38+0500
политика
узбекистан
израиль
палестина
мид узбекистана
заявление
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ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. МИД Узбекистана выразил серьезную обеспокоенность эскалацией обстановки в зоне палестино-израильского конфликта, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.Также в МИД РУз призвали противоборствующие стороны принять все меры для скорейшего прекращения вооруженного противостояния.Вместе с тем, МИД страны выразил искренние соболезнования семьям погибших в связи с последними событиями и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.Напомним, что в субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 400 человек, пострадали 2300.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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политика узбекистан израиль палестина мид узбекистана заявление
политика узбекистан израиль палестина мид узбекистана заявление
Узбекистан серьезно обеспокоен обострением палестино-израильского конфликта — МИД
15:51 09.10.2023 (обновлено: 16:38 09.10.2023)
Также во внешнеполитическом ведомстве РУз призвали противоборствующие стороны урегулировать кризис путем переговоров.
ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik.
МИД Узбекистана выразил серьезную обеспокоенность эскалацией обстановки в зоне палестино-израильского конфликта, сообщается
на сайте внешнеполитического ведомства.
"Министерство иностранных дел Республики Узбекистан выражает серьезную обеспокоенность эскалацией обстановки в зоне палестино-израильского конфликта, приведшей к многочисленным человеческим жертвам среди мирного населения и значительно осложнившей обстановку на всем Ближнем Востоке", — говорится в сообщении.
Также в МИД РУз призвали противоборствующие стороны принять все меры для скорейшего прекращения вооруженного противостояния.
"Призываем противоборствующие стороны принять все меры для скорейшего прекращения вооруженного противостояния и урегулирования кризиса политико-дипломатическими средствами", — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
Вместе с тем, МИД страны выразил искренние соболезнования семьям погибших в связи с последними событиями и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Напомним, что в субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС
после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 400 человек, пострадали 2300.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.