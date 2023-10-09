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Теплая осень: прогноз погоды в Ташкенте на 9 октября
Теплая осень: прогноз погоды в Ташкенте на 9 октября
В понедельник в столице Узбекистана ожидается теплая и сухая погода, сообщает Узгидромет. 09.10.2023, Sputnik Узбекистан
2023-10-09T05:02+0500
2023-10-09T05:02+0500
2023-10-09T05:02+0500
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ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. В понедельник, 9 октября, в Ташкенте ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный 3-8 метров в секунду.Температура воздуха днем 25-27 градусов тепла.
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узбекистан, общество, погода, погода в ташкенте, прогноз, прогноз погоды, прогноз погоды в ташкенте
Теплая осень: прогноз погоды в Ташкенте на 9 октября
В понедельник в столице Узбекистана ожидается теплая и сухая погода, сообщает Узгидромет.
ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik.
В понедельник, 9 октября, в Ташкенте ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает
Узгидромет.
Ветер восточный 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха днем 25-27 градусов тепла.