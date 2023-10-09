https://uz.sputniknews.ru/20231009/prognoz-pogody-tashkent-9-oktyabrya-39760415.html

Теплая осень: прогноз погоды в Ташкенте на 9 октября

Теплая осень: прогноз погоды в Ташкенте на 9 октября

В понедельник в столице Узбекистана ожидается теплая и сухая погода, сообщает Узгидромет. 09.10.2023, Sputnik Узбекистан

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узбекистан

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прогноз погоды в ташкенте

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ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. В понедельник, 9 октября, в Ташкенте ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный 3-8 метров в секунду.Температура воздуха днем 25-27 градусов тепла.

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