https://uz.sputniknews.ru/20231009/tashkent-gaz-otklyucheniye-9-oktyabr-2023-39765546.html
Где в Ташкенте сегодня отключат газ — адреса
Где в Ташкенте сегодня отключат газ — адреса
9 октября подачу газа временно ограничат для потребителей одного района столицы Узбекистана из-за ремонтных работ.
2023-10-09T10:02+0500
2023-10-09T10:02+0500
2023-10-09T11:16+0500
ташкент
газ
ремонт
график отключений газа
махалля
район
общество
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Сегодня в некоторых локациях Мирзо-Улугбекского района Ташкента временно отключат газ, сообщает пресс-служба Hududgaz Poytaxt.Причина — проведение ремонтно-наладочных работ.Подачу газа приостановят с 10.00 до 18.00:
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узбекистан газ ремонт ташкент махалля район общество график отключений газа
узбекистан газ ремонт ташкент махалля район общество график отключений газа
Где в Ташкенте сегодня отключат газ — адреса
10:02 09.10.2023 (обновлено: 11:16 09.10.2023)
9 октября подачу газа временно ограничат для потребителей одного района столицы Узбекистана из-за ремонтных работ.
ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik.
Сегодня в некоторых локациях Мирзо-Улугбекского района Ташкента временно отключат газ, сообщает пресс-служба Hududgaz Poytaxt.
Причина — проведение ремонтно-наладочных работ.
Подачу газа приостановят с 10.00 до 18.00: