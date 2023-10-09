Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20231009/tashkent-gaz-otklyucheniye-9-oktyabr-2023-39765546.html
Где в Ташкенте сегодня отключат газ — адреса
Где в Ташкенте сегодня отключат газ — адреса
9 октября подачу газа временно ограничат для потребителей одного района столицы Узбекистана из-за ремонтных работ.
2023-10-09T10:02+0500
2023-10-09T11:16+0500
ташкент
газ
ремонт
график отключений газа
махалля
район
общество
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0c/02/21611053_161:119:1766:1022_1920x0_80_0_0_759b61706092932a1d2a17fd94f46742.jpg
ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Сегодня в некоторых локациях Мирзо-Улугбекского района Ташкента временно отключат газ, сообщает пресс-служба Hududgaz Poytaxt.Причина — проведение ремонтно-наладочных работ.Подачу газа приостановят с 10.00 до 18.00:
ташкент
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0c/02/21611053_288:107:1590:1084_1920x0_80_0_0_57417b3583390cb4763e7e98cfef9867.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан газ ремонт ташкент махалля район общество график отключений газа
узбекистан газ ремонт ташкент махалля район общество график отключений газа

Где в Ташкенте сегодня отключат газ — адреса

10:02 09.10.2023 (обновлено: 11:16 09.10.2023)
© Sputnik / ANDREW ABRAMOVКухонная газовая плита
Кухонная газовая плита - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.10.2023
© Sputnik / ANDREW ABRAMOV
Подписаться на
НовостиTelegram
9 октября подачу газа временно ограничат для потребителей одного района столицы Узбекистана из-за ремонтных работ.
ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Сегодня в некоторых локациях Мирзо-Улугбекского района Ташкента временно отключат газ, сообщает пресс-служба Hududgaz Poytaxt.
Причина — проведение ремонтно-наладочных работ.
Подачу газа приостановят с 10.00 до 18.00:
махалля "Ижодкор";
1 959 жилых домов;
20 оптовых потребителей.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0