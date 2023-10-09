https://uz.sputniknews.ru/20231009/tashkent-gaz-otklyucheniye-9-oktyabr-2023-39765546.html

Где в Ташкенте сегодня отключат газ — адреса

Где в Ташкенте сегодня отключат газ — адреса

9 октября подачу газа временно ограничат для потребителей одного района столицы Узбекистана из-за ремонтных работ.

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ташкент

газ

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Сегодня в некоторых локациях Мирзо-Улугбекского района Ташкента временно отключат газ, сообщает пресс-служба Hududgaz Poytaxt.Причина — проведение ремонтно-наладочных работ.Подачу газа приостановят с 10.00 до 18.00:

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