https://uz.sputniknews.ru/20231009/teplo-i-mestami-vetreno--pogoda-v-uzbekistane-na-10-oktyabrya-39774794.html
Тепло и местами ветрено — погода в Узбекистане на 10 октября
Тепло и местами ветрено — погода в Узбекистане на 10 октября
Синоптики рассказали, какая погода будет в республике во вторник.
2023-10-09T13:36+0500
2023-10-09T13:36+0500
2023-10-09T13:45+0500
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ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Завтра на большей части территории Узбекистана будет переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 7-12 м/с. В Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областях он может усилиться до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Наименее ветрено будет в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях — 5-10 м/с.Самые низкие ночные температуры — 5-10 градусов выше нуля прогнозируют в горных районах республики. Теплее всего ночью будет в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях — до +17.Температура воздуха днем:
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узбекистан узгидромет общество погода погода в узбекистане прогноз прогноз погоды по узбекистану
узбекистан узгидромет общество погода погода в узбекистане прогноз прогноз погоды по узбекистану
Тепло и местами ветрено — погода в Узбекистане на 10 октября
13:36 09.10.2023 (обновлено: 13:45 09.10.2023)
Синоптики рассказали, какая погода будет в республике во вторник.
ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik.
Завтра на большей части территории Узбекистана будет переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Ветер восточный, 7-12 м/с. В Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областях он может усилиться до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Наименее ветрено будет в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях — 5-10 м/с.
Самые низкие ночные температуры — 5-10 градусов выше нуля прогнозируют в горных районах республики. Теплее всего ночью будет в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях — до +17.
Температура воздуха днем:
Каракалпакстан, Хорезмская область — 20-25 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская, Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области — 25-30 градусов тепла;
Андижанская, Наманганская, Ферганская области — 24-29 градусов тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области — 27-32 градуса тепла;
предгорные и горные районы республики — 15-20 градусов тепла.