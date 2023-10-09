https://uz.sputniknews.ru/20231009/teplo-i-mestami-vetreno--pogoda-v-uzbekistane-na-10-oktyabrya-39774794.html

Тепло и местами ветрено — погода в Узбекистане на 10 октября

Тепло и местами ветрено — погода в Узбекистане на 10 октября

Синоптики рассказали, какая погода будет в республике во вторник.

2023-10-09T13:36+0500

2023-10-09T13:36+0500

2023-10-09T13:45+0500

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ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Завтра на большей части территории Узбекистана будет переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 7-12 м/с. В Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областях он может усилиться до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Наименее ветрено будет в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях — 5-10 м/с.Самые низкие ночные температуры — 5-10 градусов выше нуля прогнозируют в горных районах республики. Теплее всего ночью будет в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях — до +17.Температура воздуха днем:

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