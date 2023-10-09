https://uz.sputniknews.ru/20231009/top-7-mest-v-uzbekistan-osen-39793962.html

ТОП- 7 мест в Узбекистане, которые стоит посетить осенью

ТОП- 7 мест в Узбекистане, которые стоит посетить осенью

Осень в Узбекистане - идеальное время для путешествий по стране. Начиная с сентября в республике спадает жара и устанавливается комфортная погода. Sputnik подготовил подборку самых красивых мест.

2023-10-09T22:05+0500

2023-10-09T22:05+0500

2023-10-09T22:05+0500

узбекистан

общество

туризм

заповедник

чарвакское водохранилище

янгиабад

паркент

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СукокСукок - небольшой кишлак в полутора часах езды от Ташкента, в котором расположена одна из красивейших заповедных зон в Узбекистане. Здесь можно отдохнуть от работы, подышать свежим воздухом, полюбоваться на живописные виды гор и побывать в настоящем лесу. В Сукок лучше ехать компанией на пикник или устроить поход с подъемом в горы и ночевкой в палатках. В поездку с детьми стоит захватить воздушного змея, которого легко запустить на вершине гор Сукока.Заповедник Бадай-ТугайЗаповедник, расположенный в Каракалпакстане, имеет общую площадь в 6497 га и находится в низовьях Амударьи. Изначально его создавали с целью сохранения бухарских оленей, а в 2021 году включили в сеть Всемирных биосферных заповедников ЮНЕСКО. Осенью заповедник впечатляет ярко желтым окрасом крон деревьев. Здесь невероятно красивые виды, идеально подходящие для фотосессии. Здесь же можно увидеть знаменитых бухарских оленей у реки и понаблюдать за животным миром.Чарвакское водохранилищеЧарвакское водохранилище - популярное место отдыха среди ташкентцев летом. Однако посетить озеро стоит и осенью. Здесь открывается прекрасный вид на Большой и Малый Чимган. К услугам туристов зоны отдыха и санатории. Здесь же, возле Чарвака, есть знаменитые шашлычные, где готовят сочный и вкусный шашлык, а также кисломолочную гужу. Добраться до Чарвака можно как на своем авто, так и на электричке, которая отъезжает с Северного вокзала столицы каждый день в 7.48 утра.НанайГорный поселок расположен на высоте 900 м над уровнем моря в Бостанлыкском районе Ташобласти. Здесь протекает река Пскем, есть небольшой водопад. Пейзажи Наная похожи на кадры из фильма: многолетние деревья, уютные тропинки и вид на горы. Помимо отдыха на природе, здесь можно познакомиться с бытом пскемских нанайцев, проживающих в поселках. Они с радостью принимают гостей и предлагают гостевой топчан, на котором можно передохнуть, поесть за большим дастарханом по узбекским традициям.ЯнгиабадНебольшой городок Янгиабад расположен в трех часах езды от Ташкента. Сюда можно приехать подышать чистым горным воздухом и полюбоваться впечатляющими видами на горы. Помимо природы, город будет интересен и любителям архитектуры. В Янгиабаде сохранились двух - и трехэтажные советские дома с нетрадиционной для Узбекистана архитектурой. А любители экстрима найдут для себя развлечение в виде зиплайн прыжков на турбазе "Янгиабад". Стоимость одного спуска - от 25 тыс. сумов.БельдерсайНесмотря на то, что горнолыжный курорт привлекает туристов зимой, приехать на Бельдерсай стоит и осенью, до начала сезона. Здесь расположена самая длинная канатная дорога длиной в 3 км, проехав по которой, можно полюбоваться на вершины гор и реки. А если подняться к вершине ущелья Бельдерсай, то можно увидеть уникальные наскальные рисунки, которые остались как памятники, свидетельствующие о быте древнего человека.ПаркентНебольшой городок находится в часе езды от Ташкента. В Паркенте много новых построек, однако сохранились и старинные улицы с низенькими глинобитными домами. В Паркент можно приехать на конную прогулку по холмам в окрестностях города, с вершин которых открывается вид на горы Чимгана. Здесь расположены два крупных ранчо и доступны прогулки на лошадях с инструктором. Двухчасовая прогулка в среднем стоит 300 тыс. сумов.

узбекистан

чарвакское водохранилище

паркент

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2023

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

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