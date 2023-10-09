https://uz.sputniknews.ru/20231009/tramp-orujie-palestintsev-ssha-taliby-39787473.html

Трамп-младший сравнил оружие палестинцев с тем, что США оставили талибам

Трамп-младший сравнил оружие палестинцев с тем, что США оставили талибам

Сын экс-президента написал, что автоматы жителей Палестины похожи внешне на оружие американского образца.

2023-10-09T18:26+0500

2023-10-09T18:26+0500

2023-10-09T18:26+0500

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сша

израиль

палестина

автомат

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ТАШКЕНТ, 9 окт - Sputnik. Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший отметил сходство оружия, находящегося в руках жителей Палестины в период эскалации пакистано-израильского конфликта, с тем, что осталось в распоряжении талибов (движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) после вывода американских войск из Афганистана в 2021 году. Комментируя видео телеканала Sky News, на котором, как сообщается, жители Палестины празднуют начало боевых действий, Трамп-младший написал на своей страничке в соцсетях, что автоматы, которые палестинцы держат в руках, "больше похожи на американские M-4, чем на обычные АК-47, которые мы привыкли видеть на Ближнем Востоке". Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил о своей убежденности в том, что это американские деньги помогли ХАМАС атаковать Израиль. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 400 человек, пострадали 2300. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

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