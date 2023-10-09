https://uz.sputniknews.ru/20231009/uzbekistan-inostrannyye-medrabotniki-kvalifikatsiya-kategoriya-39766596.html

Иностранные медработники теперь могут получить квалификационную категорию в Узбекистане

Иностранные медработники теперь могут получить квалификационную категорию в Узбекистане

Условием для ее получения является прохождение аттестации. За ее проведение отвечает руководитель организации, где трудятся медработники.

2023-10-09T11:05+0500

2023-10-09T11:05+0500

2023-10-09T11:46+0500

узбекистан

иностранные граждане

медработники

постановление

кабмин

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ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Иностранные граждане, работающие в медицинских и фарморганизациях на территории Узбекистана, могут получить квалификационную категорию на основе проведенной аттестации, сообщает Минздрав республики.При этом руководитель организации, в которой они работают, несет персональную ответственность за их своевременное привлечение к обязательной аттестации для присвоение квалификационной категории.Аттестация проводится независимо от того, частная это или государственная клиника, а также ведомственной подчиненности специалиста.Успешное прохождение аттестации подтверждается сертификатами, которые выдает Центр оценки квалификации медицинских и фармацевтических работников.Эти меры определены в постановлении Кабмина РУз "Об утверждении административного регламента оказания государственных услуг по проведению аттестации и присвоения квалификационных категорий медицинским и фармацевтическим работникам".

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узбекистан иностранные граждане медработники постановление кабмин