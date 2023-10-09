https://uz.sputniknews.ru/20231009/uzbekistan-inostrannyye-medrabotniki-kvalifikatsiya-kategoriya-39766596.html
Иностранные медработники теперь могут получить квалификационную категорию в Узбекистане
Иностранные медработники теперь могут получить квалификационную категорию в Узбекистане
Условием для ее получения является прохождение аттестации. За ее проведение отвечает руководитель организации, где трудятся медработники.
2023-10-09T11:05+0500
2023-10-09T11:05+0500
2023-10-09T11:46+0500
узбекистан
иностранные граждане
медработники
постановление
кабмин
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ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Иностранные граждане, работающие в медицинских и фарморганизациях на территории Узбекистана, могут получить квалификационную категорию на основе проведенной аттестации, сообщает Минздрав республики.При этом руководитель организации, в которой они работают, несет персональную ответственность за их своевременное привлечение к обязательной аттестации для присвоение квалификационной категории.Аттестация проводится независимо от того, частная это или государственная клиника, а также ведомственной подчиненности специалиста.Успешное прохождение аттестации подтверждается сертификатами, которые выдает Центр оценки квалификации медицинских и фармацевтических работников.Эти меры определены в постановлении Кабмина РУз "Об утверждении административного регламента оказания государственных услуг по проведению аттестации и присвоения квалификационных категорий медицинским и фармацевтическим работникам".
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узбекистан иностранные граждане медработники постановление кабмин
узбекистан иностранные граждане медработники постановление кабмин
Иностранные медработники теперь могут получить квалификационную категорию в Узбекистане
11:05 09.10.2023 (обновлено: 11:46 09.10.2023)
Условием для ее получения является прохождение аттестации. За ее проведение отвечает руководитель организации, где трудятся медработники.
ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik.
Иностранные граждане, работающие в медицинских и фарморганизациях на территории Узбекистана, могут получить квалификационную категорию на основе проведенной аттестации, сообщает Минздрав
республики.
При этом руководитель организации, в которой они работают, несет персональную ответственность за их своевременное привлечение к обязательной аттестации для присвоение квалификационной категории.
Аттестация проводится независимо от того, частная это или государственная клиника, а также ведомственной подчиненности специалиста.
Успешное прохождение аттестации подтверждается сертификатами, которые выдает Центр оценки квалификации медицинских и фармацевтических работников.
Эти меры определены в постановлении
Кабмина РУз "Об утверждении административного регламента оказания государственных услуг по проведению аттестации и присвоения квалификационных категорий медицинским и фармацевтическим работникам".