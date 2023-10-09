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https://uz.sputniknews.ru/20231009/uzbekistan-rf-soglashenie-o-sotsgarantiyax-dlya-trudovyx-migrantov-39780712.html
Узбекистан и РФ разрабатывают соглашение о соцгарантиях для трудовых мигрантов
Узбекистан и РФ разрабатывают соглашение о соцгарантиях для трудовых мигрантов
Этот вопрос обсудили в ходе переговоров в Москве президенты России Владимир Путин и Узбекистана Шавкат Мирзёев.
2023-10-09T15:40+0500
2023-10-09T16:41+0500
узбекистан
шавкат мирзиёев
россия
визит
миграция
миграция
трудовая миграция
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ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Узбекистан и Россия ускорят подготовку соглашения о социальных гарантиях для трудовых мигрантов. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по итогам переговоров с главой РФ Владимиром Путиным.Напомним, Шавкат Мирзиёев побывал с официальным визитом в Россию 5-7 октября.В ходе трехдневного визита Шавкат Мирзиёев посетил Казань, где провел переговоры с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым и заместителем премьер-министра — министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым. На второй день визита Шавкат Мирзиёев посетил Москву, где встретился с главой кабинета министров РФ Михаилом Мишустиным и президентом России Владимиром Путиным.Президенты обсудили актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-российских отношений, расширения многопланового сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной сферах и других приоритетных направлениях.Кроме того, Шавкат Мирзиёев вместе с президентами России и Казахстана принял участие в церемонии запуска подачи российского природного газа в Узбекистан.
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узбекистан россия президент шавкат мирзиёев владимир путин переговоры социальные гарантии трудовые мигранты миграция
узбекистан россия президент шавкат мирзиёев владимир путин переговоры социальные гарантии трудовые мигранты миграция

Узбекистан и РФ разрабатывают соглашение о соцгарантиях для трудовых мигрантов

15:40 09.10.2023 (обновлено: 16:41 09.10.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВстреча Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Встреча Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Российской Федерации Владимира Путина. - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.10.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Этот вопрос обсудили в ходе переговоров в Москве президенты России Владимир Путин и Узбекистана Шавкат Мирзёев.
ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Узбекистан и Россия ускорят подготовку соглашения о социальных гарантиях для трудовых мигрантов. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по итогам переговоров с главой РФ Владимиром Путиным.

"На переговорах отдельно остановились на вопросах усиления социальных гарантий для наших граждан, осуществляющих трудовую деятельность в России. Договорились ускорить подготовку соответствующего соглашения", — сказал он.

Напомним, Шавкат Мирзиёев побывал с официальным визитом в Россию 5-7 октября.
В ходе трехдневного визита Шавкат Мирзиёев посетил Казань, где провел переговоры с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым и заместителем премьер-министра — министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым.
На второй день визита Шавкат Мирзиёев посетил Москву, где встретился с главой кабинета министров РФ Михаилом Мишустиным и президентом России Владимиром Путиным.
Президенты обсудили актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-российских отношений, расширения многопланового сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной сферах и других приоритетных направлениях.
Кроме того, Шавкат Мирзиёев вместе с президентами России и Казахстана принял участие в церемонии запуска подачи российского природного газа в Узбекистан.
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