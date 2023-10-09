https://uz.sputniknews.ru/20231009/uzbekistan-rf-soglashenie-o-sotsgarantiyax-dlya-trudovyx-migrantov-39780712.html

Узбекистан и РФ разрабатывают соглашение о соцгарантиях для трудовых мигрантов

Узбекистан и РФ разрабатывают соглашение о соцгарантиях для трудовых мигрантов

Этот вопрос обсудили в ходе переговоров в Москве президенты России Владимир Путин и Узбекистана Шавкат Мирзёев.

2023-10-09T15:40+0500

2023-10-09T15:40+0500

2023-10-09T16:41+0500

узбекистан

шавкат мирзиёев

россия

визит

миграция

миграция

трудовая миграция

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ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Узбекистан и Россия ускорят подготовку соглашения о социальных гарантиях для трудовых мигрантов. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по итогам переговоров с главой РФ Владимиром Путиным.Напомним, Шавкат Мирзиёев побывал с официальным визитом в Россию 5-7 октября.В ходе трехдневного визита Шавкат Мирзиёев посетил Казань, где провел переговоры с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым и заместителем премьер-министра — министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым. На второй день визита Шавкат Мирзиёев посетил Москву, где встретился с главой кабинета министров РФ Михаилом Мишустиным и президентом России Владимиром Путиным.Президенты обсудили актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-российских отношений, расширения многопланового сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной сферах и других приоритетных направлениях.Кроме того, Шавкат Мирзиёев вместе с президентами России и Казахстана принял участие в церемонии запуска подачи российского природного газа в Узбекистан.

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