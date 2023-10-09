https://uz.sputniknews.ru/20231009/uzbekistan-rossiya-gaz-postavki-39777639.html

Узбекистан обсуждает с "Газпромом" долгосрочные закупки газа

Узбекистан обсуждает с "Газпромом" долгосрочные закупки газа

7 октября начались поставки российского природного газа в Узбекистан. В настоящее время Минэнерго республики начало переговоры с российской стороной о среднесрочном и долгосрочном контрактах по газовым поставкам.

2023-10-09T14:44+0500

2023-10-09T14:44+0500

2023-10-09T14:53+0500

узбекистан

переговоры

газпром

газ

россия

поставки

контракт

закупка

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ТАШКЕНТ, 9 окт – РИА Новости. Узбекистан начал переговоры с российским "Газпромом" о среднесрочном и долгосрочном контрактах по поставкам газа, сообщил министр энергетики страны Журабек Мирзамахмудов.Напомним, что 7 октября президенты Узбекистана, России и Казахстана дали старт поставкам российского газа в Узбекистан.Российское "голубое топливо" будут поставлять в Узбекистан в реверсном режиме по системе газопроводов "Средняя Азия–Центр" через Казахстан.Шавкат Мирзиёев отметил, что запуск газотранспортного коридора имеет стратегическое значение."Во-первых, это важный фактор энергетической безопасности нашей страны и всего региона, надежных и гарантированных поставок голубого топлива. Во-вторых, дополнительные объемы газа для бесперебойного снабжения углеродом отраслей экономики и населения", — сказал президент РУз.В свою очередь, глава Минэнерго республики отметил, что российские поставки в рамках долгосрочного партнёрства помогут покрыть часть дефицита газа в осенне-зимний период с учётом роста экономики, численности населения и спроса на энергоресурсы в Узбекистане.Также он добавил, что в рамках официального визита президента Узбекистана в Россию были начаты переговоры с „Газпромом“ о среднесрочном и долгосрочном контрактах по поставкам газа.Ранее "Газпром" сообщал, что экспорт российского газа через территорию Казахстана в Узбекистан планируют начать в четвертом квартале 2023 года. Соответствующий контракт Мирзамахмудов и глава "Газпрома" Алексей Миллер подписали в июне.Свою очередь, Минэнерго Узбекистана сообщило, что соглашение заключено на два года, объём поставок составит 9 млн кубометров в сутки, а годовой объём около 2,8 млрд кубометров.

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