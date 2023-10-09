https://uz.sputniknews.ru/20231009/uzbekistan-vystavka-v-doxe-video-39790191.html

Чем удивляет Узбекистан на выставке в Дохе — видео

Чем удивляет Узбекистан на выставке в Дохе — видео

На стенде Узбекистана можно увидеть 112 видов сельскохозяйственной продукции, выращенной в республике.

2023-10-09T21:21+0500

2023-10-09T21:21+0500

2023-10-09T21:21+0500

видео

узбекистан

общество

культура

катар

доха

выставка

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Международная выставка "ЭКСПО Доха – 2023" проходит в столице Катара. В ней участвуют 80 стран.Один из самых популярных – стенд Узбекистана. Здесь можно увидеть 112 видов сельскохозяйственной продукции, выращенной в республике. Музыкальные коллективы радуют гостей выставки национальными песнями и танцами.Чем еще удивляет гостей выставки национальный стенд Узбекистана – смотрите в нашем видео.

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