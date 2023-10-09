https://uz.sputniknews.ru/20231009/uzbekistan-vystavka-v-doxe-video-39790191.html
Чем удивляет Узбекистан на выставке в Дохе — видео
Чем удивляет Узбекистан на выставке в Дохе — видео
На стенде Узбекистана можно увидеть 112 видов сельскохозяйственной продукции, выращенной в республике.
2023-10-09T21:21+0500
2023-10-09T21:21+0500
2023-10-09T21:21+0500
видео
узбекистан
общество
культура
катар
доха
выставка
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Международная выставка "ЭКСПО Доха – 2023" проходит в столице Катара. В ней участвуют 80 стран.Один из самых популярных – стенд Узбекистана. Здесь можно увидеть 112 видов сельскохозяйственной продукции, выращенной в республике. Музыкальные коллективы радуют гостей выставки национальными песнями и танцами.Чем еще удивляет гостей выставки национальный стенд Узбекистана – смотрите в нашем видео.
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видео узбекистан общество культура выставка доха экспо доха - 2023 катар стенд узбекистана сельскохозяйственная продукция овощи фрукты народные песни танцы фольклорные коллективы сельскохозяйственные разработки селекция
видео узбекистан общество культура выставка доха экспо доха - 2023 катар стенд узбекистана сельскохозяйственная продукция овощи фрукты народные песни танцы фольклорные коллективы сельскохозяйственные разработки селекция
Чем удивляет Узбекистан на выставке в Дохе — видео
На стенде Узбекистана можно увидеть 112 видов сельскохозяйственной продукции, выращенной в республике.
Международная выставка "ЭКСПО Доха – 2023" проходит в столице Катара. В ней участвуют 80 стран.
Один из самых популярных – стенд Узбекистана. Здесь можно увидеть 112 видов сельскохозяйственной продукции, выращенной в республике. Музыкальные коллективы радуют гостей выставки национальными песнями и танцами.
Чем еще удивляет гостей выставки национальный стенд Узбекистана – смотрите в нашем видео.