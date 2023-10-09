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В Ханчжоу состоялось закрытие XIX летних Азиатских игр — фото

В Ханчжоу состоялось закрытие XIX летних Азиатских игр — фото

В торжественной церемонии участвовал премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

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спорт

азиатские игры

китай

абдулла арипов

узбекистан

церемония

фото

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ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Церемония закрытия XIX летних Азиатских игр прошла на стадионе Олимпийского спортивного центра Ханчжоу. Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Узбекистана.Спортсмены Узбекистана, участвовавшие в Азиатских играх в Ханчжоу и проходивших с 23 сентября по 8 октября, завоевали 22 золотые, 18 серебряных и 31 бронзовую медали, заняв почетное пятое место в общекомандном зачете.По информации НОК Узбекистана, на торжественном мероприятии флаг Олимпийского совета Азии передали японскому городу Аичи-Нагоя, где пройдут следующие ХХ летние Азиатские игры.

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