В Ханчжоу состоялось закрытие XIX летних Азиатских игр — фото
09:28 09.10.2023 (обновлено: 11:10 09.10.2023)
© НОКЯркие моменты церемонии закрытия XIX летних Азиатских игр Ханчжоу-2022
© НОК
В торжественной церемонии участвовал премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.
ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Церемония закрытия XIX летних Азиатских игр прошла на стадионе Олимпийского спортивного центра Ханчжоу. Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Узбекистана.
© Пресс-секретарь Премьер-министра Республики УзбекистанЯркие моменты церемонии закрытия XIX летних Азиатских игр Ханчжоу-2022
Яркие моменты церемонии закрытия XIX летних Азиатских игр Ханчжоу-2022
© Пресс-секретарь Премьер-министра Республики Узбекистан
"По приглашению премьер-министра Госсовета Китайской Народной Республики Ли Цяна в данном мероприятии принял участие премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, находящийся в настоящее время с рабочим визитом в этой стране", — говорится в сообщении.
© Пресс-секретарь Премьер-министра Республики УзбекистанЯркие моменты церемонии закрытия XIX летних Азиатских игр Ханчжоу-2022
Яркие моменты церемонии закрытия XIX летних Азиатских игр Ханчжоу-2022
© Пресс-секретарь Премьер-министра Республики Узбекистан
© Пресс-секретарь Премьер-министра Республики УзбекистанЯркие моменты церемонии закрытия XIX летних Азиатских игр Ханчжоу-2022
Яркие моменты церемонии закрытия XIX летних Азиатских игр Ханчжоу-2022
© Пресс-секретарь Премьер-министра Республики Узбекистан
Спортсмены Узбекистана, участвовавшие в Азиатских играх в Ханчжоу и проходивших с 23 сентября по 8 октября, завоевали 22 золотые, 18 серебряных и 31 бронзовую медали, заняв почетное пятое место в общекомандном зачете.
© Пресс-секретарь Премьер-министра Республики УзбекистанЯркие моменты церемонии закрытия XIX летних Азиатских игр Ханчжоу-2022
Яркие моменты церемонии закрытия XIX летних Азиатских игр Ханчжоу-2022
© Пресс-секретарь Премьер-министра Республики Узбекистан
© Пресс-секретарь Премьер-министра Республики УзбекистанЯркие моменты церемонии закрытия XIX летних Азиатских игр Ханчжоу-2022
Яркие моменты церемонии закрытия XIX летних Азиатских игр Ханчжоу-2022
© Пресс-секретарь Премьер-министра Республики Узбекистан
По информации НОК Узбекистана, на торжественном мероприятии флаг Олимпийского совета Азии передали японскому городу Аичи-Нагоя, где пройдут следующие ХХ летние Азиатские игры.