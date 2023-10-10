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Израильская армия вторглась в палестинский город Наблус — СМИ

Израильская армия вторглась в палестинский город Наблус — СМИ

Подразделения армии Израиля приступили к операциям в районе Западного берега реки Иордан. Между членами палестинского движения и израильскими силовиками идут бои.

2023-10-10T09:01+0500

2023-10-10T09:01+0500

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ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Израильские войска на фоне эскалации вокруг сектора Газа вторглись в город Наблус на Западном берегу, идут бои, сообщает РИА Новости со ссылкой на палестинский портал Quds.Город Наблус находится на Западном берегу реки Иордан в Палестинской автономии приблизительно в ста километрах от сектора Газа.Напомним, что в субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи". Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию. Израильские военные начали зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате нападения превысило 800, пострадали около 2,5 тыс. человек. Палестинские отряды взяли в плен более сотни израильтян, включая высокопоставленных военных.По последним данным палестинского Минздрава, количество жертв в секторе Газа — 687 человек, различные ранения получили 3 726.

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