https://uz.sputniknews.ru/20231010/glavnye-dostijeniya-eaes-za-23-goda--infografika-39823037.html

Главные достижения ЕАЭС за 23 года — инфографика

Главные достижения ЕАЭС за 23 года — инфографика

В этот день в 2000 году президенты пяти стран подписали договор об учреждении Евразийского экономического сообщества, впоследствии ставшего ЕАЭС.

2023-10-10T19:56+0500

2023-10-10T19:56+0500

2023-10-10T19:56+0500

еаэс и узбекистан

инфографика

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евразэс

экономика

рост экономики

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10 октября 2000 года президенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана подписали договор об учреждении Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), который позже трансформировался в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).В первом десятилетии после распада СССР экономики многих евразийских стран пришли в упадок, уменьшившись по многим показателям. Выходом из сложившейся ситуации тогда стала экономическая интеграция, поддержавшая дальнейший рост.За 23 года ВВП стран региона вырос на 80–357% по сравнению с показателями 2001 года.Снятие таможенных барьеров и построение единого пространства позволило нарастить взаимную торговлю с $16 млрд в 2001 году до $65 млрд в 2014-м (до создания ЕАЭС) и $85 млрд в 2021-м.Заметно увеличился и объём накопленных прямых иностранных инвестиций – с $42,9 млрд в 2000 году до $566,7 млрд в 2010-м и $680 млрд в 2021-м.

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