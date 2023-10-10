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ЕАЭС и Узбекистан
В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
https://uz.sputniknews.ru/20231010/glavnye-dostijeniya-eaes-za-23-goda--infografika-39823037.html
Главные достижения ЕАЭС за 23 года — инфографика
Главные достижения ЕАЭС за 23 года — инфографика
В этот день в 2000 году президенты пяти стран подписали договор об учреждении Евразийского экономического сообщества, впоследствии ставшего ЕАЭС.
2023-10-10T19:56+0500
2023-10-10T19:56+0500
еаэс и узбекистан
инфографика
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евразэс
экономика
рост экономики
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10 октября 2000 года президенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана подписали договор об учреждении Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), который позже трансформировался в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).В первом десятилетии после распада СССР экономики многих евразийских стран пришли в упадок, уменьшившись по многим показателям. Выходом из сложившейся ситуации тогда стала экономическая интеграция, поддержавшая дальнейший рост.За 23 года ВВП стран региона вырос на 80–357% по сравнению с показателями 2001 года.Снятие таможенных барьеров и построение единого пространства позволило нарастить взаимную торговлю с $16 млрд в 2001 году до $65 млрд в 2014-м (до создания ЕАЭС) и $85 млрд в 2021-м.Заметно увеличился и объём накопленных прямых иностранных инвестиций – с $42,9 млрд в 2000 году до $566,7 млрд в 2010-м и $680 млрд в 2021-м.
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евразийский экономический союз евразийское пространство евразэс еаэс рост экономики достижения
евразийский экономический союз евразийское пространство евразэс еаэс рост экономики достижения

Главные достижения ЕАЭС за 23 года — инфографика

19:56 10.10.2023
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В этот день в 2000 году президенты пяти стран подписали договор об учреждении Евразийского экономического сообщества, впоследствии ставшего ЕАЭС.
Как развиваются экономики стран евразийского пространства - Sputnik Узбекистан
Как развиваются экономики стран евразийского пространства - Sputnik Узбекистан
10 октября 2000 года президенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана подписали договор об учреждении Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), который позже трансформировался в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).
В первом десятилетии после распада СССР экономики многих евразийских стран пришли в упадок, уменьшившись по многим показателям. Выходом из сложившейся ситуации тогда стала экономическая интеграция, поддержавшая дальнейший рост.
За 23 года ВВП стран региона вырос на 80–357% по сравнению с показателями 2001 года.
Снятие таможенных барьеров и построение единого пространства позволило нарастить взаимную торговлю с $16 млрд в 2001 году до $65 млрд в 2014-м (до создания ЕАЭС) и $85 млрд в 2021-м.
Заметно увеличился и объём накопленных прямых иностранных инвестиций – с $42,9 млрд в 2000 году до $566,7 млрд в 2010-м и $680 млрд в 2021-м.
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