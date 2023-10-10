https://uz.sputniknews.ru/20231010/kinematografisty-uzbekistan-rf-filmy-39824775.html

Кинематографисты Узбекистана и РФ создадут совместные фильмы

Кинематографисты Узбекистана и РФ создадут совместные фильмы

Кинематографисты двух стран договорились о реализации нескольких совместных проектов.

2023-10-10T20:54+0500

2023-10-10T20:54+0500

2023-10-10T20:54+0500

узбекистан

россия

культура

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фильм

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ТАШКЕНТ, 10 окт - Sputnik. Кинематографисты Узбекистана и России договорились о реализации нескольких совместных творческих проектов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу узбекистанского агентства кинематографии. Эти проекты предполагают производство художественных и документальных фильмов. В частности, в следующем году киностудия "Лендок" приступит к съемкам в Узбекистане фильма-сказки "Волшебный кувшин". В перечне совместных проектов также кинолента "Игры" про события Олимпиады-1980 и фильм "Ринг за колючей проволокой" о советском боксере Андрее Борзенко, проводившем бои в застенках фашистских концлагерей. Кинематографисты двух стран также планируют снять документальный фильм "Мечеть" об истории мечети, расположенной в Санкт-Петербурге, добавили в пресс-службе.

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