https://uz.sputniknews.ru/20231010/kinematografisty-uzbekistan-rf-filmy-39824775.html
Кинематографисты Узбекистана и РФ создадут совместные фильмы
Кинематографисты Узбекистана и РФ создадут совместные фильмы
Кинематографисты двух стран договорились о реализации нескольких совместных проектов.
2023-10-10T20:54+0500
2023-10-10T20:54+0500
2023-10-10T20:54+0500
узбекистан
россия
культура
кино
фильм
документальный фильм
фильмы
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ТАШКЕНТ, 10 окт - Sputnik. Кинематографисты Узбекистана и России договорились о реализации нескольких совместных творческих проектов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу узбекистанского агентства кинематографии. Эти проекты предполагают производство художественных и документальных фильмов. В частности, в следующем году киностудия "Лендок" приступит к съемкам в Узбекистане фильма-сказки "Волшебный кувшин". В перечне совместных проектов также кинолента "Игры" про события Олимпиады-1980 и фильм "Ринг за колючей проволокой" о советском боксере Андрее Борзенко, проводившем бои в застенках фашистских концлагерей. Кинематографисты двух стран также планируют снять документальный фильм "Мечеть" об истории мечети, расположенной в Санкт-Петербурге, добавили в пресс-службе.
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узбекистан россия фильмы кинематографисты совместные проекты лендок агентство кинематографии волшебный кувшин игры олимпиада-1980 ринг за колючей проволокой андрей борзенко документаьный фильм мечеть
узбекистан россия фильмы кинематографисты совместные проекты лендок агентство кинематографии волшебный кувшин игры олимпиада-1980 ринг за колючей проволокой андрей борзенко документаьный фильм мечеть
Кинематографисты Узбекистана и РФ создадут совместные фильмы
Кинематографисты двух стран договорились о реализации нескольких совместных проектов.
ТАШКЕНТ, 10 окт - Sputnik. Кинематографисты Узбекистана и России договорились о реализации нескольких совместных творческих проектов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу узбекистанского агентства кинематографии.
Эти проекты предполагают производство художественных и документальных фильмов.
"В проработке находятся сразу несколько совместных проектов, идет согласование различных организационных моментов", - сказал представитель агентства, отвечая на вопрос о перспективах сотрудничества кинематографистов Узбекистана и России.
В частности, в следующем году киностудия "Лендок" приступит к съемкам в Узбекистане фильма-сказки "Волшебный кувшин".
В перечне совместных проектов также кинолента "Игры" про события Олимпиады-1980 и фильм "Ринг за колючей проволокой" о советском боксере Андрее Борзенко, проводившем бои в застенках фашистских концлагерей.
Кинематографисты двух стран также планируют снять документальный фильм "Мечеть" об истории мечети, расположенной в Санкт-Петербурге, добавили в пресс-службе.