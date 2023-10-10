Доллар вновь пошел вверх — официальный курс валют в Узбекистане на 11 октября
16:18 10.10.2023 (обновлено: 16:35 10.10.2023)
© Sputnik/Abdubakir YunusovДенежные купюры Узбекистана и США. Иллюстративное фото
© Sputnik/Abdubakir Yunusov
Центральный банк Узбекистана установил с 11 октября новые курсы иностранных валют по отношению к суму.
ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Курс доллара составил 12 200,22 сумов (+20,17), евро — 12 934,67 сумов (+105,42), рубля — 122,71 сумов (+1,95), а китайского юаня — 1 672,00 сумов (+0,36), сообщает ЦБ страны.