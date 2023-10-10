https://uz.sputniknews.ru/20231010/ofitsialnyy-kurs-valyut-uzbekistan-11-oktyabr-2023-39815900.html

Доллар вновь пошел вверх — официальный курс валют в Узбекистане на 11 октября

Доллар вновь пошел вверх — официальный курс валют в Узбекистане на 11 октября

Центральный банк Узбекистана установил с 11 октября новые курсы иностранных валют по отношению к суму.

2023-10-10T16:18+0500

2023-10-10T16:18+0500

2023-10-10T16:35+0500

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ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Курс доллара составил 12 200,22 сумов (+20,17), евро — 12 934,67 сумов (+105,42), рубля — 122,71 сумов (+1,95), а китайского юаня — 1 672,00 сумов (+0,36), сообщает ЦБ страны.

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