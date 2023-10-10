https://uz.sputniknews.ru/20231010/parazity-opasnost-vrach-rekomendatsii-39814479.html

Чем опасны паразиты и как от них избавиться — врач

Чем опасны паразиты и как от них избавиться — врач

В Узбекистане в октябре-ноябре планируют провести очередной этап дегельминтизации детей в возрасте от 2 до 10 лет.

2023-10-10T17:42+0500

2023-10-10T17:42+0500

2023-10-10T17:51+0500

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В настоящее время гельминтоз — одно из наиболее распространенных заболеваний среди детей. Оно возникает, когда в организм человека попадают паразитические черви (глисты).Паразиты откладывают в организме человека за один раз от 5 000 до 150 000 яиц. Некоторые их виды быстро размножаются в кишечнике, вызывая раздражение кишечной стенки и закупорку желчевыводящих протоков. Личинки других пробуравливают слизистую оболочку кишечника и попадают в кровоток. С током крови личинка достигает легких, печени и других органов, а затем вызывает в них патологические изменения. Срок жизни паразитов в организме человека разный — от 25-30 дней до 10-20 лет.Как происходит заражение паразитами, можно ли избавиться от них в домашних условиях, какой вред они могут нанести здоровью человека? Об этом и многом другом Sputnik рассказала паразитолог Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Умида Абдуллаева.— Если у человека обнаружили паразитов, как их лечить и сколько времени это займет?— При выявлении паразитов (в зависимости от их вида) пациенту назначают индивидуальное лечение. Противогельминтные препараты выпускают в виде суспензии или таблеток. В зависимости от вида паразита, лечение может длиться от 1 дня до нескольких месяцев, как например, при эхинококкозе. Одновременно с лечением необходимо развивать навыки личной гигиены.— Где можно провериться на наличие паразитов?— Сдать анализы можно в клинико-диагностических лабораториях в семейных поликлиниках, больницах, а также паразитологических лабораториях СЭС.— Как происходит заражение паразитами? — Паразитарные болезни в основном могут быть вызваны неправильным мытьем рук, употреблением плохо промытых фруктов, овощей и зелени, некипяченой воды, тесным контактом с зараженными животными, попаданием в организм зараженных мясных и рыбных продуктов. — Насколько заразны паразиты?— Чтобы предотвратить распространение заражения паразитами среди населения медперсонал всегда подсчитывает и фиксирует уровень заражения. То есть в случае, если в каком-то коллективе, будь то семья, класс, школа и так далее показатель болезненного состояния превышает 15%, следует лечить всех находящихся в этом коллективе.— Есть ли статистика по паразитарным заболеваниям?— В результате профилактики паразитарных заболеваний и борьбе с эпидемиями, в Ташкенте эпидемическая ситуация осталась стабильной.В 2022 году случаев тениаринхоза (гельминтоз, вызываемый бычьим цепнем и характеризующийся поражением верхнего отдела ЖКТ) и трихоцефалеза (поражение органов желудочно-кишечного тракта, вызванное возбудителем власоглавом) зарегистрировано не было.В 2021 году заболеваемость аскаридозом (поражение организма круглыми червями аскаридами) среди городских жителей снизилась с 27 случаев до 12-ти, эхинококкозом (образование в печени, легких или других органах и тканях паразитарных кист) с 8 случаев до 5-ти. Вместе с тем увеличилась заболеваемость энтеробиозом (возбудитель — острицы, которые живут и размножаются в кишечнике) с 5 042 случаев до 6 464-х, гименолепидозом (заболевание, вызываемое ленточными червями) с 8 случаев до 12-ти.— Можно ли избавиться от глистов в домашних условиях? Какими натуральными средствами можно избавиться от паразитов? — Если червь поразил кишечник, а у пациента при этом нет осложненных симптомов острых и хронических заболеваний, то лечение можно проводить в домашних условиях. Если глисты находятся в печени, то вызываемые ими эхинококкоз, фасциолез, описторхоз вылечить самостоятельно не получится. — Чем опасны паразитические заболевания, если вовремя не начать их лечить?— Могут возникнуть анемия, аллергия, болезни желудочно-кишечного тракта, нервной системы, кожи и печени. Осложнения могут вызвать задержку умственного и физического развития у детей, снижение иммунитета и другие заболевания.

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