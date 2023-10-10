https://uz.sputniknews.ru/20231010/pogoda-tashkent-10-oktyabr-2023-39773946.html

Конец первой декады порадует — погода в Ташкенте на 10 октября

Конец первой декады порадует — погода в Ташкенте на 10 октября

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы во вторник.

2023-10-10T05:07+0500

2023-10-10T05:07+0500

2023-10-10T05:07+0500

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ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Сегодня в Ташкенте будет переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 12-14 градусов тепла, днем 27-29 градусов выше нуля.

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