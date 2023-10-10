https://uz.sputniknews.ru/20231010/pogoda-uzbekistan-11-oktyabr-2023-39809806.html

Где пройдет дождь — погода в Узбекистане на 11 октября

Где пройдет дождь — погода в Узбекистане на 11 октября

Синоптики рассказали, какая погода будет в республике в среду.

2023-10-10T13:51+0500

2023-10-10T13:51+0500

2023-10-10T13:51+0500

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ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Завтра на большей части территории Узбекистана будет переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Местами дожди обещают лишь в Каракалпакстане и Хорезмской области.Там же, а также в Бухарской и Навоийской областях прогнозируют усиление ветра до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.На остальной территории республики ветер восточный, 7-12 м/с. Наименее ветрено будет в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях — 5-10 м/с.Самые низкие ночные температуры — 8-13 градусов выше нуля прогнозируют в горных районах. Теплее всего ночью будет в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях — до +17.Температура воздуха днем:

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