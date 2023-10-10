https://uz.sputniknews.ru/20231010/pogoda-uzbekistan-11-oktyabr-2023-39809806.html
Где пройдет дождь — погода в Узбекистане на 11 октября
Где пройдет дождь — погода в Узбекистане на 11 октября
Синоптики рассказали, какая погода будет в республике в среду.
2023-10-10T13:51+0500
2023-10-10T13:51+0500
2023-10-10T13:51+0500
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ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Завтра на большей части территории Узбекистана будет переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Местами дожди обещают лишь в Каракалпакстане и Хорезмской области.Там же, а также в Бухарской и Навоийской областях прогнозируют усиление ветра до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.На остальной территории республики ветер восточный, 7-12 м/с. Наименее ветрено будет в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях — 5-10 м/с.Самые низкие ночные температуры — 8-13 градусов выше нуля прогнозируют в горных районах. Теплее всего ночью будет в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях — до +17.Температура воздуха днем:
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узбекистан погода погода в узбекистане прогноз прогноз погоды по узбекистану узгидромет общество
узбекистан погода погода в узбекистане прогноз прогноз погоды по узбекистану узгидромет общество
Где пройдет дождь — погода в Узбекистане на 11 октября
Синоптики рассказали, какая погода будет в республике в среду.
ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik.
Завтра на большей части территории Узбекистана будет переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Местами дожди обещают лишь в Каракалпакстане и Хорезмской области.
Там же, а также в Бухарской и Навоийской областях прогнозируют усиление ветра до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.
На остальной территории республики ветер восточный, 7-12 м/с. Наименее ветрено будет в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях — 5-10 м/с.
Самые низкие ночные температуры — 8-13 градусов выше нуля прогнозируют в горных районах. Теплее всего ночью будет в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях — до +17.
Температура воздуха днем:
Каракалпакстан — 13-18 градусов тепла;
Хорезмская область — 20-22 градуса тепла;
Бухарская, Навоийская, Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области — 25-30 градусов тепла;
Андижанская, Наманганская, Ферганская области — 24-29 градусов тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области — 27-32 градуса тепла;
горные и предгорные районы — 18-23 градуса тепла.