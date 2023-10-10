https://uz.sputniknews.ru/20231010/popravki-izbiratelnoye-zakonodatelstvo-deputaty-39815244.html
Что изменится в избирательном законодательстве – новые поправки
Что изменится в избирательном законодательстве – новые поправки
На очередном заседании палаты парламентарии приняли поправки в избирательное законодательство.
2023-10-10T16:00+0500
2023-10-10T16:00+0500
2023-10-10T16:00+0500
узбекистан
законодательство
законодательная палата олий мажлиса
выборы
цик узбекистана
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ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса на очередном заседании приняли поправки к избирательному законодательству республики, сообщает пресс-служба палаты.В частности, теперь членов Законодательной палаты будут избирать по смешанной избирательной системе.Кроме того, избранным будет считаться тот кандидат в депутаты, который наберет наибольшее количество голосов по сравнению с другими кандидатами по одномандатным округам, т.е. депутатов будут избирать не абсолютным, а относительным большинством.Изменяется и состав Центральной избирательной комиссии. Теперь число членов ЦИК сократится до девяти, и как минимум один из них должен быть представителем Каракалпакстана. Председатель ЦИК будет избираться сроком на пять лет и не сможет занимать этот пост больше двух сроков подряд.
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узбекистан законодательство законодательная палата заседание поправки избирательное законодательство выборы депутатов мажоритарная пропорциональная система одномандатные округа общий список кандидатов от партий состав центральной избирательной комиссии
узбекистан законодательство законодательная палата заседание поправки избирательное законодательство выборы депутатов мажоритарная пропорциональная система одномандатные округа общий список кандидатов от партий состав центральной избирательной комиссии
Что изменится в избирательном законодательстве – новые поправки
На очередном заседании палаты парламентарии приняли поправки в избирательное законодательство.
ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса на очередном заседании приняли поправки к избирательному законодательству республики, сообщает пресс-служба палаты.
В частности, теперь членов Законодательной палаты будут избирать по смешанной избирательной системе.
"Устанавливается, что 75 депутатов Законодательной палаты избираются по одномандатным округам по мажоритарной избирательной системе, а остальные 75 – по единому округу на основе голосов, отданных за политические партии по пропорциональной избирательной системе (список кандидатов)", - говорится в сообщении пресс-службы.
Кроме того, избранным будет считаться тот кандидат в депутаты, который наберет наибольшее количество голосов по сравнению с другими кандидатами по одномандатным округам, т.е. депутатов будут избирать не абсолютным, а относительным большинством.
Изменяется и состав Центральной избирательной комиссии. Теперь число членов ЦИК сократится до девяти, и как минимум один из них должен быть представителем Каракалпакстана. Председатель ЦИК будет избираться сроком на пять лет и не сможет занимать этот пост больше двух сроков подряд.