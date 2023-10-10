https://uz.sputniknews.ru/20231010/popravki-izbiratelnoye-zakonodatelstvo-deputaty-39815244.html

Что изменится в избирательном законодательстве – новые поправки

Что изменится в избирательном законодательстве – новые поправки

На очередном заседании палаты парламентарии приняли поправки в избирательное законодательство.

2023-10-10T16:00+0500

2023-10-10T16:00+0500

2023-10-10T16:00+0500

узбекистан

законодательство

законодательная палата олий мажлиса

выборы

цик узбекистана

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ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса на очередном заседании приняли поправки к избирательному законодательству республики, сообщает пресс-служба палаты.В частности, теперь членов Законодательной палаты будут избирать по смешанной избирательной системе.Кроме того, избранным будет считаться тот кандидат в депутаты, который наберет наибольшее количество голосов по сравнению с другими кандидатами по одномандатным округам, т.е. депутатов будут избирать не абсолютным, а относительным большинством.Изменяется и состав Центральной избирательной комиссии. Теперь число членов ЦИК сократится до девяти, и как минимум один из них должен быть представителем Каракалпакстана. Председатель ЦИК будет избираться сроком на пять лет и не сможет занимать этот пост больше двух сроков подряд.

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