Путин: обострение на Ближнем Востоке - яркий пример провала политики США
21:27 10.10.2023 (обновлено: 21:44 10.10.2023)
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Президент России выразил сожаление в связи с обострением на палестино-израильской границе.
ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин выразил сожаление в связи с обострением ситуации на палестино-израильской границе, назвав это ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке.
"И украинский кризис продолжается, и, к сожалению, мы видим резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке. Я думаю, что многие согласятся со мной в том, что это яркий пример провала политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, которые пытались монополизировать урегулирование, но, к сожалению, не были озабочены поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон, а, наоборот, продвигали свои собственные представления о том, как это должно быть сделано, оказывали давление на обе стороны", - сказал он.
Президент РФ подчеркнул, что давление оказывается на обе стороны без учета интересов палестинского народа. "Имею в виду прежде всего необходимость реализации решений Совбеза ООН по созданию независимого суверенного палестинского государства", - подчеркнул он.