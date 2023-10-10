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https://uz.sputniknews.ru/20231010/putin-obostrenie-na-blijnem-vostoke-politika-ssha-39825009.html
Путин: обострение на Ближнем Востоке - яркий пример провала политики США
Путин: обострение на Ближнем Востоке - яркий пример провала политики США
Президент России выразил сожаление в связи с обострением на палестино-израильской границе.
2023-10-10T21:27+0500
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россия
палестина
израиль
конфликт
владимир путин
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ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин выразил сожаление в связи с обострением ситуации на палестино-израильской границе, назвав это ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке. Президент РФ подчеркнул, что давление оказывается на обе стороны без учета интересов палестинского народа. "Имею в виду прежде всего необходимость реализации решений Совбеза ООН по созданию независимого суверенного палестинского государства", - подчеркнул он.
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россия владимир путин израиль палестина конфликт сша политика
россия владимир путин израиль палестина конфликт сша политика

Путин: обострение на Ближнем Востоке - яркий пример провала политики США

21:27 10.10.2023 (обновлено: 21:44 10.10.2023)
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Президент России выразил сожаление в связи с обострением на палестино-израильской границе.
ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин выразил сожаление в связи с обострением ситуации на палестино-израильской границе, назвав это ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке.

"И украинский кризис продолжается, и, к сожалению, мы видим резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке. Я думаю, что многие согласятся со мной в том, что это яркий пример провала политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, которые пытались монополизировать урегулирование, но, к сожалению, не были озабочены поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон, а, наоборот, продвигали свои собственные представления о том, как это должно быть сделано, оказывали давление на обе стороны", - сказал он.

Президент РФ подчеркнул, что давление оказывается на обе стороны без учета интересов палестинского народа. "Имею в виду прежде всего необходимость реализации решений Совбеза ООН по созданию независимого суверенного палестинского государства", - подчеркнул он.
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