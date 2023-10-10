https://uz.sputniknews.ru/20231010/samarkand-konferentsiya-oon-po-borbe-s-opustynivaniem-39794726.html

В Самарканде пройдет конференция ООН по борьбе с опустыниванием

В Самарканде пройдет конференция ООН по борьбе с опустыниванием

В рамках мероприятия пройдут также консультации стран-участниц по реализации Конвенции ООН.

2023-10-10T09:28+0500

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узбекистан

оон

экология

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ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. В Самарканде 13 — 17 ноября пройдет сессия Комитета по рассмотрению реализации Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием, сообщает пресс-служба Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана.На конференции участники рассмотрят ход реализации Конвенции и выработают целевые рекомендации. Участники смогут ознакомиться с обновленной информацией об усилиях по борьбе с деградацией земель. Межправительственная рабочая группа по эффективной политике и мерам по осуществлению борьбы с засухой представит свой отчет о ходе работы.По итогам совместных консультаций стороны выработают независимую оценку и конкретные рекомендации по дальнейшим действиям для реализации стратегической рамочной программы ООН в этой сфере.

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