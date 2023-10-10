https://uz.sputniknews.ru/20231010/spiker-zakonodatelnoy-palaty-uzbekistana-prezident-turtsii-39794890.html

Спикер Законодательной палаты Узбекистана встретился с Президентом Турции

Спикер Законодательной палаты Узбекистана встретился с Президентом Турции

На встрече стороны особое внимание уделили развитию сотрудничества между двумя странами, в частности тому, как вывести межпарламентское взаимодействие на новый уровень.

2023-10-10T07:15+0500

2023-10-10T07:15+0500

2023-10-10T07:15+0500

узбекистан

политика

турция

олий мажлис

законодательная палата олий мажлиса

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ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Нуриддина Исмаилова, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.В ходе встречи стороны обсудили развитие двусторонних и многосторонних отношений между странами, а также межрегиональное сотрудничество.Особое внимание участники встречи уделили развитию сотрудничества между двумя странами, в частности тому, как вывести межпарламентское взаимодействие на новый уровень, отмечает пресс-служба.

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