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США хотят контролировать киберструктуры других стран для цветных революций - Совбез РФ
США хотят контролировать киберструктуры других стран для цветных революций - Совбез РФ
Такое заявление сделал замглавы Совета безопасности России Олег Храмов.
2023-10-10T08:16+0500
2023-10-10T08:16+0500
россия
сша
кибербезопасность
it-технологии
совет безопасности российской федерации
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ТАШКЕНТ, 10 окт - Sputnik. Соединенные Штаты пытаются контролировать информационные ресурсы других государств, чтобы было проще реализовывать свои сценарии цветных революций. Такое заявление сделал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов в интервью "Российской газете".По его словам, союзники США, став заложниками его риторики и давления, идут на разрушение ранее достигнутых договоренностей, слом годами существовавших международных механизмов обеспечения безопасности в ущерб собственным национальным интересам. Америка активно продвигает идею регулирования киберпространства так называемыми "правилами ответственного поведения государств", и союзники поддерживают ее в этом, подчеркнул Храмов. При этом, Россия с союзниками предлагают закреплять в международно-правовом поле конкретные юридически обязывающие договоренности. "Для нас неприемлемым является стремление США в борьбе с их геополитическими соперниками в информационном пространстве закрепить применение механизма политической атрибуции компьютерных атак", - подчеркнул Храмов. Стремление США к гегемонии поддерживает новая "западная" инициатива в ООН — "Программа действий по поощрению ответственного поведения государств в сфере использования информационно-коммуникационных технологий в контексте международной безопасности", отметил Храмов.Вред от таких действий не вызывает сомнений с учетом того, что США настойчиво продолжают делать все для создания другим странам барьеров в поставках высокотехнологичной продукции на рынки развивающихся государств, всячески препятствуют честной конкурентной борьбе. При этом сами Штаты не только высокомерно делят государства по шкале их приверженности американским псевдодемократическим ценностям, но и задействуют для этого любые рычаги давления, включая упомянутую Будапештскую конвенцию и ряд других "удобных" инициатив, отметил замсекретаря Совбеза РФ.
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россия совет безопасности олег храмов сша америка киберструктуры it-сфера цветные революции
россия совет безопасности олег храмов сша америка киберструктуры it-сфера цветные революции

США хотят контролировать киберструктуры других стран для цветных революций - Совбез РФ

08:16 10.10.2023
© Sputnik / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкХакер
Хакер - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.10.2023
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Такое заявление сделал замглавы Совета безопасности России Олег Храмов.
ТАШКЕНТ, 10 окт - Sputnik. Соединенные Штаты пытаются контролировать информационные ресурсы других государств, чтобы было проще реализовывать свои сценарии цветных революций. Такое заявление сделал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов в интервью "Российской газете".
По его словам, союзники США, став заложниками его риторики и давления, идут на разрушение ранее достигнутых договоренностей, слом годами существовавших международных механизмов обеспечения безопасности в ущерб собственным национальным интересам.
Америка активно продвигает идею регулирования киберпространства так называемыми "правилами ответственного поведения государств", и союзники поддерживают ее в этом, подчеркнул Храмов.
"Расчет прозрачен: навязывание таких правил даст возможность Вашингтону продолжать диктовать условия другим государствам и избирательно определять, для кого правила являются обязательными, а для кого они носят рекомендательный, ни к чему не обязывающий характер", - пояснил он.
При этом, Россия с союзниками предлагают закреплять в международно-правовом поле конкретные юридически обязывающие договоренности. "Для нас неприемлемым является стремление США в борьбе с их геополитическими соперниками в информационном пространстве закрепить применение механизма политической атрибуции компьютерных атак", - подчеркнул Храмов.
Стремление США к гегемонии поддерживает новая "западная" инициатива в ООН — "Программа действий по поощрению ответственного поведения государств в сфере использования информационно-коммуникационных технологий в контексте международной безопасности", отметил Храмов.

"Под предлогом оказания помощи развивающимся странам в рамках этой "Программы" Вашингтон фактически нацелился подмять под себя информационные инфраструктуры суверенных государств. Подсадить их на "технологическую иглу". Не дать возможности самостоятельно развивать один из ключевых секторов национальной экономики", - сказал он.

Вред от таких действий не вызывает сомнений с учетом того, что США настойчиво продолжают делать все для создания другим странам барьеров в поставках высокотехнологичной продукции на рынки развивающихся государств, всячески препятствуют честной конкурентной борьбе.
"Интересная метафора. Предлагаемое Вашингтоном так называемое равноправное партнерство имеет "двойное дно", поскольку создаваемые в результате условия для контроля Соединенными Штатами информационной инфраструктуры других государств упрощают реализацию американских сценариев "цветных" революций в различных уголках земного шара и свержения неугодных правительств", - сказал Храмов.
При этом сами Штаты не только высокомерно делят государства по шкале их приверженности американским псевдодемократическим ценностям, но и задействуют для этого любые рычаги давления, включая упомянутую Будапештскую конвенцию и ряд других "удобных" инициатив, отметил замсекретаря Совбеза РФ.
"Вседозволенность и правовая неурегулированность создают предпосылки к хаосу, диктату сильных, их безответственности и безнаказанности за противоправные деяния. Вот почему упомянутые "инициативы" Вашингтона не находят отклика у большинства членов мирового сообщества, особенно развивающихся стран, которые все чаще демонстрируют поддержку продвигаемых Россией принципов построения равноправной и справедливой системы обеспечения международной информационной безопасности", - резюмировал Храмов.
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