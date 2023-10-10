https://uz.sputniknews.ru/20231010/ssha-kiberstruktury-stran-tsvetnye-revolyutsii-39794215.html

США хотят контролировать киберструктуры других стран для цветных революций - Совбез РФ

США хотят контролировать киберструктуры других стран для цветных революций - Совбез РФ

Такое заявление сделал замглавы Совета безопасности России Олег Храмов.

2023-10-10T08:16+0500

2023-10-10T08:16+0500

2023-10-10T08:16+0500

россия

сша

кибербезопасность

it-технологии

совет безопасности российской федерации

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ТАШКЕНТ, 10 окт - Sputnik. Соединенные Штаты пытаются контролировать информационные ресурсы других государств, чтобы было проще реализовывать свои сценарии цветных революций. Такое заявление сделал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов в интервью "Российской газете".По его словам, союзники США, став заложниками его риторики и давления, идут на разрушение ранее достигнутых договоренностей, слом годами существовавших международных механизмов обеспечения безопасности в ущерб собственным национальным интересам. Америка активно продвигает идею регулирования киберпространства так называемыми "правилами ответственного поведения государств", и союзники поддерживают ее в этом, подчеркнул Храмов. При этом, Россия с союзниками предлагают закреплять в международно-правовом поле конкретные юридически обязывающие договоренности. "Для нас неприемлемым является стремление США в борьбе с их геополитическими соперниками в информационном пространстве закрепить применение механизма политической атрибуции компьютерных атак", - подчеркнул Храмов. Стремление США к гегемонии поддерживает новая "западная" инициатива в ООН — "Программа действий по поощрению ответственного поведения государств в сфере использования информационно-коммуникационных технологий в контексте международной безопасности", отметил Храмов.Вред от таких действий не вызывает сомнений с учетом того, что США настойчиво продолжают делать все для создания другим странам барьеров в поставках высокотехнологичной продукции на рынки развивающихся государств, всячески препятствуют честной конкурентной борьбе. При этом сами Штаты не только высокомерно делят государства по шкале их приверженности американским псевдодемократическим ценностям, но и задействуют для этого любые рычаги давления, включая упомянутую Будапештскую конвенцию и ряд других "удобных" инициатив, отметил замсекретаря Совбеза РФ.

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