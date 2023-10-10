https://uz.sputniknews.ru/20231010/tarify-na-vodu-podorojaniye-sen-tashkent-xolodnaya-voda-39819008.html
Почему в Ташкенте вырастут тарифы на воду – комментарий АО "Узсувтаминот"
Почему в Ташкенте вырастут тарифы на воду – комментарий АО "Узсувтаминот"
В Ташкенте планируют повысить тарифы на холодную воду. Предложение уже внесли в Кенгаш народных депутатов столицы.
2023-10-10T17:55+0500
2023-10-10T17:55+0500
2023-10-10T18:25+0500
узбекистан
ташкент
общество
водоснабжение
вода
тарифы
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ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. В Ташкенте планируют повысить тарифы на холодную воду. Предложение уже внесли в Кенгаш народных депутатов.Цель такой меры – в первую очередь снизить расточительность и повысить эффективность ее использования за счет введения рыночных цен, пояснила корреспонденту Sputnikэкономист-финансист департамента АО "Узсувтаъминот" Сусанна Раупова.Еще одним поводом для повышения тарифов на питьевую воду и стоки стало увеличение расходов на обеспечение водоснабжения. Также специалист подчеркнула, что из-за новых жилых домов увеличилось население столицы и спрос на питьевую воду. Это тоже влияет на цены."Стоит учитывать, что тарифы по республике не повышались около трех лет. В то время как росло количество потребителей и увеличивались затраты на себестоимость", - отметила она.Согласно данным ООО "Toshkent shahar suv ta'minoti", стоимость воды составит:Для физических лиц:за 1 куб. м питьевой воды — 1 400 сумов;стоимость услуги водоотведения 1 куб. м — 1 000 сумов.Для юридических лиц:за 1 куб. м питьевой воды — 3 000 сумов;стоимость услуги водоотведения 1 куб. м — 2 200 сумов.
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узбекистан ташкент общество вода тарифы на воду комментарии эксперта узсувтаъминот сусанна раупова почему повышают тарифы что влияет на цены
узбекистан ташкент общество вода тарифы на воду комментарии эксперта узсувтаъминот сусанна раупова почему повышают тарифы что влияет на цены
Почему в Ташкенте вырастут тарифы на воду – комментарий АО "Узсувтаминот"
17:55 10.10.2023 (обновлено: 18:25 10.10.2023)
В Ташкенте планируют повысить тарифы на холодную воду. Предложение уже внесли в Кенгаш народных депутатов столицы.
ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. В Ташкенте планируют повысить тарифы на холодную воду. Предложение уже внесли в Кенгаш народных депутатов.
Цель такой меры – в первую очередь снизить расточительность и повысить эффективность ее использования за счет введения рыночных цен, пояснила корреспонденту Sputnikэкономист-финансист департамента АО "Узсувтаъминот" Сусанна Раупова.
Еще одним поводом для повышения тарифов на питьевую воду и стоки стало увеличение расходов на обеспечение водоснабжения.
"При формировании тарифов на питьевую воду мы учитываем множество таких факторов, как географическое расположение районов столицы, удаленность источников воды от населенных пунктов, уровня пресности и минерализации воды, а также затрат на обработку в зависимости от жесткости воды, затраты на электроэнергию, выплата заработной платы, стоимости реагентов, ремонтных работ, модернизации оборудования и прочее", — сказала Раупова.
Также специалист подчеркнула, что из-за новых жилых домов увеличилось население столицы и спрос на питьевую воду. Это тоже влияет на цены.
"Стоит учитывать, что тарифы по республике не повышались около трех лет. В то время как росло количество потребителей и увеличивались затраты на себестоимость", - отметила она.
Согласно данным ООО "Toshkent shahar suv ta'minoti", стоимость воды составит:
за 1 куб. м питьевой воды — 1 400 сумов;
стоимость услуги водоотведения 1 куб. м — 1 000 сумов.
за 1 куб. м питьевой воды — 3 000 сумов;
стоимость услуги водоотведения 1 куб. м — 2 200 сумов.