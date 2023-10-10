https://uz.sputniknews.ru/20231010/tarify-na-vodu-podorojaniye-sen-tashkent-xolodnaya-voda-39819008.html

Почему в Ташкенте вырастут тарифы на воду – комментарий АО "Узсувтаминот"

Почему в Ташкенте вырастут тарифы на воду – комментарий АО "Узсувтаминот"

В Ташкенте планируют повысить тарифы на холодную воду. Предложение уже внесли в Кенгаш народных депутатов столицы.

2023-10-10T17:55+0500

2023-10-10T17:55+0500

2023-10-10T18:25+0500

узбекистан

ташкент

общество

водоснабжение

вода

тарифы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/0a/39820178_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_18d7bfa71ea5e8b5e6dab50a2e0d5efd.jpg

ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. В Ташкенте планируют повысить тарифы на холодную воду. Предложение уже внесли в Кенгаш народных депутатов.Цель такой меры – в первую очередь снизить расточительность и повысить эффективность ее использования за счет введения рыночных цен, пояснила корреспонденту Sputnikэкономист-финансист департамента АО "Узсувтаъминот" Сусанна Раупова.Еще одним поводом для повышения тарифов на питьевую воду и стоки стало увеличение расходов на обеспечение водоснабжения. Также специалист подчеркнула, что из-за новых жилых домов увеличилось население столицы и спрос на питьевую воду. Это тоже влияет на цены."Стоит учитывать, что тарифы по республике не повышались около трех лет. В то время как росло количество потребителей и увеличивались затраты на себестоимость", - отметила она.Согласно данным ООО "Toshkent shahar suv ta'minoti", стоимость воды составит:Для физических лиц:за 1 куб. м питьевой воды — 1 400 сумов;стоимость услуги водоотведения 1 куб. м — 1 000 сумов.Для юридических лиц:за 1 куб. м питьевой воды — 3 000 сумов;стоимость услуги водоотведения 1 куб. м — 2 200 сумов.

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан ташкент общество вода тарифы на воду комментарии эксперта узсувтаъминот сусанна раупова почему повышают тарифы что влияет на цены