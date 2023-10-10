https://uz.sputniknews.ru/20231010/tashkent-gaz-otklyucheniye-10-oktyabrb-2023-39798836.html

Где в Ташкенте сегодня не будет газа — локации

Где в Ташкенте сегодня не будет газа — локации

10 октября подачу газа временно ограничат для потребителей двух районов столицы Узбекистана из-за ремонтных работ.

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узбекистан

газ

ремонт

район

махалля

график отключений газа

общество

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ТАШКЕНТ, 10 октября — Sputnik. Сегодня в Бектемирском и Сергелийском районах Ташкента временно отключат газ, сообщает пресс-служба Hududgaz Poytaxt.Причина — проведение ремонтно-наладочных работ в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону. Подачу газа приостановили вБектемирском районе — с 10.00 до 18.00:Сергелийском районе — с 11.00 до 17.00:

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