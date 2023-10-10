https://uz.sputniknews.ru/20231010/tashkent-gaz-otklyucheniye-10-oktyabrb-2023-39798836.html
Где в Ташкенте сегодня не будет газа — локации
Где в Ташкенте сегодня не будет газа — локации
10 октября подачу газа временно ограничат для потребителей двух районов столицы Узбекистана из-за ремонтных работ.
2023-10-10T10:11+0500
2023-10-10T10:11+0500
2023-10-10T10:35+0500
узбекистан
газ
ремонт
район
махалля
график отключений газа
общество
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ТАШКЕНТ, 10 октября — Sputnik. Сегодня в Бектемирском и Сергелийском районах Ташкента временно отключат газ, сообщает пресс-служба Hududgaz Poytaxt.Причина — проведение ремонтно-наладочных работ в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону. Подачу газа приостановили вБектемирском районе — с 10.00 до 18.00:Сергелийском районе — с 11.00 до 17.00:
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узбекистан газ ремонт район махалля график отключений газа общество
узбекистан газ ремонт район махалля график отключений газа общество
Где в Ташкенте сегодня не будет газа — локации
10:11 10.10.2023 (обновлено: 10:35 10.10.2023)
10 октября подачу газа временно ограничат для потребителей двух районов столицы Узбекистана из-за ремонтных работ.
ТАШКЕНТ, 10 октября — Sputnik.
Сегодня в Бектемирском и Сергелийском районах Ташкента временно отключат газ, сообщает пресс-служба Hududgaz Poytaxt.
Причина — проведение ремонтно-наладочных работ в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.
Подачу газа приостановили в
Бектемирском районе — с 10.00 до 18.00:
махалли "Миришкор" и "Рохат",
Сергелийском районе — с 11.00 до 17.00:
махалли "Фарогатли", "Хонабодтепа" и "Сугдиёна",