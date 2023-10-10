https://uz.sputniknews.ru/20231010/tashkent-yashnabadskiy-rayon-perekrytiye-ulits-39798246.html
В Ташкенте на 20 дней перекроют несколько улиц — причина
В Ташкенте на 20 дней перекроют несколько улиц — причина
В Яшнабадском районе будут вести работы по перекладке сетевых трубопроводов с перекрытием проезжей части.
2023-10-10T09:38+0500
2023-10-10T09:38+0500
2023-10-10T09:51+0500
общество
узбекистан
ташкент
транспорт
улица
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ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Некоторые улицы в Яшнабадском районе Ташкента закроют для движения транспорта на 20 дней, сообщили в столичной администрации.Планируют замену трубопроводов диаметром 600 мм и протяженностью 60 м.В связи с этим участок от перекрестка улиц Ашрафи и Иззат до перекрестка улиц Бешарик и Иззат перекроют для движения транспорта. Также в компании предупредили, что работы будут проводить без отключения горячего водоснабжения.
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общество узбекистан ташкент транспорт улица
общество узбекистан ташкент транспорт улица
В Ташкенте на 20 дней перекроют несколько улиц — причина
09:38 10.10.2023 (обновлено: 09:51 10.10.2023)
В Яшнабадском районе будут вести работы по перекладке сетевых трубопроводов, из-за чего перекроют проезжую часть.
ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik.
Некоторые улицы в Яшнабадском районе Ташкента закроют для движения транспорта на 20 дней, сообщили
в столичной администрации.
"В рамках подготовки к отопительному сезону, в период с 10 по 30 октября Veolia Energy Tashkent будет проводить работы по перекладке сетевых трубопроводов в Яшнабадском районе", — говорится в сообщении.
Планируют замену трубопроводов диаметром 600 мм и протяженностью 60 м.
В связи с этим участок от перекрестка улиц Ашрафи и Иззат до перекрестка улиц Бешарик и Иззат перекроют для движения транспорта.
Также в компании предупредили, что работы будут проводить без отключения горячего водоснабжения.