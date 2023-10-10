https://uz.sputniknews.ru/20231010/tashkent-yashnabadskiy-rayon-perekrytiye-ulits-39798246.html

В Ташкенте на 20 дней перекроют несколько улиц — причина

В Ташкенте на 20 дней перекроют несколько улиц — причина

В Яшнабадском районе будут вести работы по перекладке сетевых трубопроводов с перекрытием проезжей части.

2023-10-10T09:38+0500

2023-10-10T09:38+0500

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общество

узбекистан

ташкент

транспорт

улица

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ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Некоторые улицы в Яшнабадском районе Ташкента закроют для движения транспорта на 20 дней, сообщили в столичной администрации.Планируют замену трубопроводов диаметром 600 мм и протяженностью 60 м.В связи с этим участок от перекрестка улиц Ашрафи и Иззат до перекрестка улиц Бешарик и Иззат перекроют для движения транспорта. Также в компании предупредили, что работы будут проводить без отключения горячего водоснабжения.

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