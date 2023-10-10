https://uz.sputniknews.ru/20231010/uzbekistan-izmereniye-kachestvo-obucheniya-detsad-39798553.html
В Узбекистане измеряют качество дошкольного образования — подробности
В Узбекистане измеряют качество дошкольного образования — подробности
Проект реализуют в два этапа, в ходе которых специалисты проанализируют данные о качестве обучения дошколят и их развитии.
2023-10-10T11:37+0500
2023-10-10T11:37+0500
2023-10-10T12:11+0500
общество
дошкольное образование
узбекистан
проект
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ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. В Узбекистане во всех регионах стартовал первый этап измерения качества дошкольного образования, сообщает Агентство дошкольного образования. Оно проводится впервые на основе международного инструмента "MELQO". Данный инструмент используют во всем мире. Он позволяет оценить качество ухода за дошколятами и уровень их обучения.Данное исследование позволит понять, насколько хорошо развиваются дети, а также предоставит информацию о качестве среды обучения дошколят. По данным справочных отчетов MELQO, проект инициировали в 2014 году ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, Брукингский институт и Всемирный банк.Его реализация позволит достичь одной из целей устойчивого развития ООН — к 2030 году обеспечить, чтобы все девочки и мальчики имели доступ к качественному развитию в раннем возрасте, уходу и дошкольному образованию.
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общество дошкольное образование узбекистан проект
общество дошкольное образование узбекистан проект
В Узбекистане измеряют качество дошкольного образования — подробности
11:37 10.10.2023 (обновлено: 12:11 10.10.2023)
Проект реализуют в два этапа, в ходе которых специалисты проанализируют данные о качестве обучения дошколят и их развитии.
ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik.
В Узбекистане во всех регионах стартовал первый этап измерения качества дошкольного образования, сообщает
Агентство дошкольного образования.
Оно проводится впервые на основе международного инструмента "MELQO". Данный инструмент используют во всем мире. Он позволяет оценить качество ухода за дошколятами и уровень их обучения.
"Методом случайной выборки было отобрано 100 дошкольных образовательных организаций, измерение и сбор информации проводят сертифицированные специалисты. Второй этап стартует в 2024 году, в ходе него будет отобрано 250 дошкольных образовательных организаций", — рассказали в агентстве.
Данное исследование позволит понять, насколько хорошо развиваются дети, а также предоставит информацию о качестве среды обучения дошколят.
По данным справочных отчетов MELQO, проект инициировали в 2014 году ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, Брукингский институт и Всемирный банк.
Его реализация позволит достичь одной из целей устойчивого развития ООН — к 2030 году обеспечить, чтобы все девочки и мальчики имели доступ к качественному развитию в раннем возрасте, уходу и дошкольному образованию.