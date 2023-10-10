https://uz.sputniknews.ru/20231010/uzbekistan-izmereniye-kachestvo-obucheniya-detsad-39798553.html

В Узбекистане измеряют качество дошкольного образования — подробности

В Узбекистане измеряют качество дошкольного образования — подробности

Проект реализуют в два этапа, в ходе которых специалисты проанализируют данные о качестве обучения дошколят и их развитии.

2023-10-10T11:37+0500

2023-10-10T11:37+0500

2023-10-10T12:11+0500

общество

дошкольное образование

узбекистан

проект

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1c/37320284_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_31c06fd9a1f761d7c26b3738b0be5555.jpg

ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. В Узбекистане во всех регионах стартовал первый этап измерения качества дошкольного образования, сообщает Агентство дошкольного образования. Оно проводится впервые на основе международного инструмента "MELQO". Данный инструмент используют во всем мире. Он позволяет оценить качество ухода за дошколятами и уровень их обучения.Данное исследование позволит понять, насколько хорошо развиваются дети, а также предоставит информацию о качестве среды обучения дошколят. По данным справочных отчетов MELQO, проект инициировали в 2014 году ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, Брукингский институт и Всемирный банк.Его реализация позволит достичь одной из целей устойчивого развития ООН — к 2030 году обеспечить, чтобы все девочки и мальчики имели доступ к качественному развитию в раннем возрасте, уходу и дошкольному образованию.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

общество дошкольное образование узбекистан проект