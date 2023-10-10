https://uz.sputniknews.ru/20231010/uzbekistan-mvd-elektrosamokat-skuter-novshestva-39817057.html

МВД Узбекистана выдвинул новые требования к водителям

МВД Узбекистана выдвинул новые требования к водителям

МВД Узбекистана внес на рассмотрение общественности новый проект об изменениях и дополнениях в Правила дорожного движения.

2023-10-10T17:28+0500

2023-10-10T17:28+0500

2023-10-10T18:56+0500

узбекистан

изменения в пдд узбекистана

пдд

электросамокат

скутер

мвд

вождение

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ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. На портале обсуждения проектов нормативно-правовых актов опубликован новый проект, инициированный Министерством внутренних дел Узбекистана. Предлагаемые новшества предусматривают в том числе ограничения скорости при управлении электросамокатами, скутерами и др. Транспортные средства с одним или несколькими колесами (роликами) — электросамокаты, сигвеи, велосипеды обобщены в документе под названием СИМ — средство индивидуальной мобильности.А предлагаемые поправки направлены на обеспечение безопасности участников дорожного движения, порядка движения на отдельных транспортных средствах, установку соответствующих дорожных знаков. В новом документе предлагается также ряд ограничений на СИМ. В частности, запрещается:Кроме того, в документе закрепляется понятие "скутер". Это механическое транспортное средство с конструктивной (наибольшей установленной для этой конструкции) скоростью выше 25 км/ч, рабочим объемом двигателя более 25 кубических сантиметров или с электродвигателем номинальной мощностью более 0,25 кВт и менее 4 кВт. К скутерам приравнивают трициклы и квадрициклы с такими же характеристиками, а также другие механические устройства, приспособленные для передвижения по проезжей части. Водители этого вида транспорта должны передвигаться в шлеме.В предлагаемом проекте также определен допуск управлением транспортных средств, имеющими госрегистрацию, только лицам с водительскими правами соответствующей категории.

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