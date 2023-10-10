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https://uz.sputniknews.ru/20231010/uzbekistan-mvd-elektrosamokat-skuter-novshestva-39817057.html
МВД Узбекистана выдвинул новые требования к водителям
МВД Узбекистана выдвинул новые требования к водителям
МВД Узбекистана внес на рассмотрение общественности новый проект об изменениях и дополнениях в Правила дорожного движения.
2023-10-10T17:28+0500
2023-10-10T18:56+0500
узбекистан
изменения в пдд узбекистана
пдд
электросамокат
скутер
мвд
вождение
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ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. На портале обсуждения проектов нормативно-правовых актов опубликован новый проект, инициированный Министерством внутренних дел Узбекистана. Предлагаемые новшества предусматривают в том числе ограничения скорости при управлении электросамокатами, скутерами и др. Транспортные средства с одним или несколькими колесами (роликами) — электросамокаты, сигвеи, велосипеды обобщены в документе под названием СИМ — средство индивидуальной мобильности.А предлагаемые поправки направлены на обеспечение безопасности участников дорожного движения, порядка движения на отдельных транспортных средствах, установку соответствующих дорожных знаков. В новом документе предлагается также ряд ограничений на СИМ. В частности, запрещается:Кроме того, в документе закрепляется понятие "скутер". Это механическое транспортное средство с конструктивной (наибольшей установленной для этой конструкции) скоростью выше 25 км/ч, рабочим объемом двигателя более 25 кубических сантиметров или с электродвигателем номинальной мощностью более 0,25 кВт и менее 4 кВт. К скутерам приравнивают трициклы и квадрициклы с такими же характеристиками, а также другие механические устройства, приспособленные для передвижения по проезжей части. Водители этого вида транспорта должны передвигаться в шлеме.В предлагаемом проекте также определен допуск управлением транспортных средств, имеющими госрегистрацию, только лицам с водительскими правами соответствующей категории.
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узбекистан мвд пдд электросамокат скутер правила вождение
узбекистан мвд пдд электросамокат скутер правила вождение

МВД Узбекистана выдвинул новые требования к водителям

17:28 10.10.2023 (обновлено: 18:56 10.10.2023)
© Sputnik / Актан ТемиркановЭлектросамокат на тротуаре.
Электросамокат на тротуаре. - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.10.2023
© Sputnik / Актан Темирканов
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Министерство внесло на рассмотрение общественности новый проект об изменениях и дополнениях в Правила дорожного движения. В частности, они касаются управления электросамокатами и скутерами.
ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. На портале обсуждения проектов нормативно-правовых актов опубликован новый проект, инициированный Министерством внутренних дел Узбекистана. Предлагаемые новшества предусматривают в том числе ограничения скорости при управлении электросамокатами, скутерами и др.
Транспортные средства с одним или несколькими колесами (роликами) — электросамокаты, сигвеи, велосипеды обобщены в документе под названием СИМ — средство индивидуальной мобильности.
А предлагаемые поправки направлены на обеспечение безопасности участников дорожного движения, порядка движения на отдельных транспортных средствах, установку соответствующих дорожных знаков.

“В настоящее время нарушения, связанные с СИМ и скутерами, не отражены в законодательстве, и не все водители данных средств передвижения имеют базовые знания ПДД. Обновление законодательства позволит упорядочить движение СИМ и повысить безопасность на дорогах”, — подчеркивается в проекте.

В новом документе предлагается также ряд ограничений на СИМ.
В частности, запрещается:
вождение на открытых площадках лицами, не достигшими 14 лет;
управление в состоянии алкогольного опьянения, под воздействием психотропных и наркотических, либо сильнодействующих веществ, лекарственных препаратов, снижающих концентрацию внимания, а также в состоянии сильной усталости и плохого самочувствия;
езда с пассажирами;
использование телефона во время движения;
буксировка других СИМ;
вождение при неисправных системах управления и сигнальных огней (фонаря);
передвижение, не держась за руль или удерживая его одной рукой и др.
Кроме того, в документе закрепляется понятие "скутер". Это механическое транспортное средство с конструктивной (наибольшей установленной для этой конструкции) скоростью выше 25 км/ч, рабочим объемом двигателя более 25 кубических сантиметров или с электродвигателем номинальной мощностью более 0,25 кВт и менее 4 кВт. К скутерам приравнивают трициклы и квадрициклы с такими же характеристиками, а также другие механические устройства, приспособленные для передвижения по проезжей части. Водители этого вида транспорта должны передвигаться в шлеме.
В предлагаемом проекте также определен допуск управлением транспортных средств, имеющими госрегистрацию, только лицам с водительскими правами соответствующей категории.
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