https://uz.sputniknews.ru/20231010/uzbekistan-otpravil-v-afganistan-100-tonn-gumpomoschi-39824618.html
Узбекистан отправил в Афганистан 100 тонн гумпомощи
Узбекистан отправил в Афганистан 100 тонн гумпомощи
Гуманитарный груз предназначен для пострадавших от землетрясений в этой стране.
2023-10-10T20:25+0500
2023-10-10T20:25+0500
2023-10-10T20:35+0500
узбекистан
общество
афганистан
гуманитарная помощь
землетрясение
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ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Узбекистан направил 100 тонн гуманитарной помощи для пострадавших от сильных землетрясений в Афганистане, сообщает пресс-служба министерства транспорта республики.В состав гуманитарного груза вошли продовольствие, медикаменты, палатки и одеяла. Помощь была доставлена самолетом из Ташкента в Герат.Напомним, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) 7 октября сообщил о нескольких землетрясениях на западе Афганистана магнитудой до 6,4. По данным СМИ, жертвами стали более 2 тысяч человек, более 9 тысяч пострадали.
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узбекистан общество афганистан гуманитарный груз пострадавшие от землетрясения
узбекистан общество афганистан гуманитарный груз пострадавшие от землетрясения
Узбекистан отправил в Афганистан 100 тонн гумпомощи
20:25 10.10.2023 (обновлено: 20:35 10.10.2023)
Гуманитарный груз предназначен для пострадавших от землетрясений в этой стране.
ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik.
Узбекистан направил 100 тонн гуманитарной помощи для пострадавших от сильных землетрясений в Афганистане, сообщает
пресс-служба министерства транспорта республики.
"Сегодня, 10 октября, Узбекистан направил 100 тонн гуманитарной помощи народу соседнего Афганистана, пострадавшему от землетрясения", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
В состав гуманитарного груза вошли продовольствие, медикаменты, палатки и одеяла. Помощь была доставлена самолетом из Ташкента в Герат.
Напомним, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) 7 октября сообщил о нескольких землетрясениях на западе Афганистана магнитудой до 6,4. По данным СМИ, жертвами стали более 2 тысяч человек, более 9 тысяч пострадали.