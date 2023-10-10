https://uz.sputniknews.ru/20231010/uzbekistan-otpravil-v-afganistan-100-tonn-gumpomoschi-39824618.html

Узбекистан отправил в Афганистан 100 тонн гумпомощи

Узбекистан отправил в Афганистан 100 тонн гумпомощи

Гуманитарный груз предназначен для пострадавших от землетрясений в этой стране.

2023-10-10T20:25+0500

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узбекистан

общество

афганистан

гуманитарная помощь

землетрясение

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ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Узбекистан направил 100 тонн гуманитарной помощи для пострадавших от сильных землетрясений в Афганистане, сообщает пресс-служба министерства транспорта республики.В состав гуманитарного груза вошли продовольствие, медикаменты, палатки и одеяла. Помощь была доставлена самолетом из Ташкента в Герат.Напомним, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) 7 октября сообщил о нескольких землетрясениях на западе Афганистана магнитудой до 6,4. По данным СМИ, жертвами стали более 2 тысяч человек, более 9 тысяч пострадали.

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