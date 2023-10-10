https://uz.sputniknews.ru/20231010/veolia-energy-tashkent-koll-sentr-rabota-39796783.html

Как работает колл-центр по вопросам теплоснабжения Ташкента

Как работает колл-центр по вопросам теплоснабжения Ташкента

Оператор теплоснабжения столицы Узбекистана запустил колл-центр с коротким номером 1347 для приема обращений жителей Ташкента.

2023-10-10T08:40+0500

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общество

ташкент

теплоснабжение

колл-центр

потребители

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ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Veolia Energy Tashkent открыла колл-центр, который пока работает в тестовом режиме, сообщили в пресс-службе компании.Колл-центр создан для удобства потребителей. Теперь они могут получать консультации и услуги по вопросам теплоснабжения, позвонив по номеру 1347. Для этого им не придется ездить в районные управления.Пресс-служба компании рассказала Sputnik о графике работы и планах по развитию колл-центра.Будет ли колл-центр круглосуточным?— Колл-центр не круглосуточный, потому что он перенаправляет звонки операторам районных управлений. Их график работы – с 9.00 до 18.00 с понедельника по пятницу (могут быть корректировки).Как работает система от приема заявки до решения проблемы?— Позвонившие сразу получают консультативную помощь. Если же запрос требует привлечения специалистов других отделов (неполадки в тепловых сетях, нарушения при проводимых работах и т.п.), то оператор районного управления передает информацию сотрудникам ответственного отдела.Предусмотрена ли обратная связь?— В перспективе — да. Для этого необходимо оставить контактный номер заявителя.Какие планируются мероприятия по усовершенствованию колл-центра?— В конце 2024 года планируем расширить сети IP-телефонии по районным управлениям и центральному зданию компании, а также ввести возможность соединения с исполнителем по конкретной теме обращения. На данный момент в колл-центр можно обратиться, чтобы:

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