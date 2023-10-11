Узбекистан играет важную роль в поиске решения экологических проблем — ООН
© Министерство экологииПодписано соглашение о проведении 21-й сессии Комитета по реализации Конвенции ООН.
© Министерство экологии
В Самарканде подписали Соглашение о проведении 13-17 октября этого года очередной сессии Комитета по реализации Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием и засухой.
ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Узбекистан играет важную роль в поиске решений экологических проблем, заявил Ибрагим Тиав — исполнительный секретарь Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием и засухой, находящийся с визитом в республике, сообщает Минэкологии.
Еще одним шагом в этом направлении станет 21-ая сессия Комитета по реализации Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием и засухой (CRIC-21), которая пройдет в Самарканде 13-17 октября.
Соглашение об этом подписали министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата РУз Азиз Абдухакимов и исполнительный секретарь Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием и засухой Ибрагим Тиав.
© Министерство экологииПодписано соглашение о проведении 21-й сессии Комитета по реализации Конвенции ООН
Подписано соглашение о проведении 21-й сессии Комитета по реализации Конвенции ООН
© Министерство экологии
На международном форуме представители 196 стран-участниц Конвенции обсудят следующие вопросы:
опустынивание и засуха;
пыльные бури;
устойчивое землепользования;
поддержка женского лидерства в устойчивом сельском хозяйстве;
восстановление земель и борьба с ее деградацией, вынуждающей к миграции, связанной с изменением климата.
Также представители гражданского общества, научных кругов, доноров и международных организаций обсудят вопросы опустынивания, засухи, пыльных бурь, устойчивого землепользования и восстановления земель.
"Более половины инвестиций страны направлено в районы, подверженные опустыниванию. В частности, в целях предотвращения пыльно-солевых бурь на площади более 2 млн га на высохшем дне Аральского моря были высажены лесные массивы", — рассказал Азиз Абдухакимов.
Кроме того, по его словам, в Ташкенте создан Центральноазиатский университет изучения охраны окружающей среды и изменения климата – Green University.
Стороны отметили, что международный форум будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества в сфере экологии.
“Каждый год мы теряем 100 миллионов гектаров земли для выпаса скота, производства продуктов питания, кормов для животных и других естественных нужд. Природа больше не может поддерживать этот баланс. Эта конференция даст возможность определить, что необходимо сделать в ближайшие 20-30 лет для здоровья экономики, здоровья людей и, в то же время, здоровья экосистемы. Узбекистан играет важную роль в поиске решения экологических проблем”, — сказал Ибрагим Тиав.
Решение провести 21-ю сессию Комитета по рассмотрению реализации Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (CRIC-21) в 2023 году в Узбекистане приняли в 2022 году в рамках 15-й Конференции Сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (SOR-15).