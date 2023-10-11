https://uz.sputniknews.ru/20231011/21-sessiya-komiteta-po-realizatsii-konventsii-oon-po-borbye-opustynivaniyem-zasuxoy-sostoitsya-uzbekistanye-39842127.html

Узбекистан играет важную роль в поиске решения экологических проблем — ООН

Узбекистан играет важную роль в поиске решения экологических проблем — ООН

В Самарканде подписано соглашение о проведении 13-17 октября этого года очередной сессии Комитета по реализации Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием и засухой.

2023-10-11T14:35+0500

2023-10-11T14:35+0500

2023-10-11T14:35+0500

узбекистан

оон

опустынивание

засуха

климат

общество

экология

природа

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ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Узбекистан играет важную роль в поиске решений экологических проблем, заявил Ибрагим Тиав — исполнительный секретарь Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием и засухой, находящийся с визитом в республике, сообщает Минэкологии.Еще одним шагом в этом направлении станет 21-ая сессия Комитета по реализации Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием и засухой (CRIC-21), которая пройдет в Самарканде 13-17 октября. Соглашение об этом подписали министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата РУз Азиз Абдухакимов и исполнительный секретарь Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием и засухой Ибрагим Тиав.На международном форуме представители 196 стран-участниц Конвенции обсудят следующие вопросы:Также представители гражданского общества, научных кругов, доноров и международных организаций обсудят вопросы опустынивания, засухи, пыльных бурь, устойчивого землепользования и восстановления земель.Кроме того, по его словам, в Ташкенте создан Центральноазиатский университет изучения охраны окружающей среды и изменения климата – Green University.Стороны отметили, что международный форум будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества в сфере экологии.Решение провести 21-ю сессию Комитета по рассмотрению реализации Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (CRIC-21) в 2023 году в Узбекистане приняли в 2022 году в рамках 15-й Конференции Сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (SOR-15).

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