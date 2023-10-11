https://uz.sputniknews.ru/20231011/dikiy-zver-vstrecha-povedeniye-ekspert-rekomendatsii-39865459.html

Как спастись от дикого животного — советы эксперта

Как спастись от дикого животного — советы эксперта

Случаи появления диких животных на территории населенных пунктов не единичны. К сожалению, такие ситуации иногда заканчиваются плачевно как для зверя, так и для человека.

2023-10-11T21:33+0500

2023-10-11T21:33+0500

2023-10-11T21:33+0500

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ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Недавно тянь-шаньский бурый медведь пришел в кишлак в Паркентском районе Ташкентской области. Он бродил по окрестностям, пока не проник в одно из фермерских хозяйств, где убил двух овец. А на днях в одно из сел Кашкадарьинской области забрели двое медвежат.Случаи появления диких животных на территории населенных пунктов не единичны. К сожалению, такие ситуации иногда заканчиваются плачевно как для зверя, так и для человека.Большинство животных в Узбекистане, подобно тому же тянь-шаньскому медведю, занесены в Красную книгу. К человеческому жилью они приходят из заповедных зон чаще всего в поисках пищи.Так как же вести себя, если незваный гость появился в вашем огороде или поселке? Куда обращаться за помощью и разрешено ли применение оружия против дикого животного?На вопросы корреспондента Sputnik Узбекистан ответил главный специалист отдела ведения политики биоразнообразия Минэкологии РУз.Что делать, если столкнулся с диким зверем?Животное в каждом отдельном случае может повести себя непредсказуемо, поэтому стандартные советы по выживанию — это общие правила, которые иногда могут показаться не слишком эффективными, но они точно помогут продержаться до прибытия спецслужб.Животное практически никогда не нападает на людей первым. Это может произойти только если оно испугалось неожиданного появления человека, ранено или защищает потомство. В других случаях, заметив приближение людей по запаху или звуку, зверь, как правило, старается убежать и затаиться.Если встреча все же произошла, придерживайтесь общих правил:МедведьМедведь нападает на людей если голоден, либо не осознает, что перед ним человек. Чтобы его отпугнуть громко разговаривайте, пойте, смейтесь. Кроме того, медведь не станет приближаться к шумной группе людей, в которой более двух человек.Он умеет плавать, лазать по деревьям и быстро бегать. Поэтому не пытайтесь убежать либо спрятаться в реке, или вскарабкаться на дерево.Медведи в принципе "неэмоциональные" существа, поэтому предугадать его поведение очень трудно. Важно не провоцировать атаку животного. Будет лучше отвлечь внимание зверя, к примеру, на свой рюкзак, а самому тем временем медленно отступать в сторону.Также можно, не сходя с места, отправить сигнал специальным службам, которые придут вам на помощь.ВолкВолки отчасти ведут себя как собаки: хорошо плавают, но не умеют лазать по деревьям.Не пригибайтесь к земле и не съеживайтесь. Старайтесь наоборот выглядеть больше по размеру, поднимитесь выше и всем своим видом покажите уверенность и отсутствие страха. Волки — пугливые животные. Если вы будет громко кричать, кидаться камнями, то, скорее всего, они убегут.Волки — хорошие пловцы, но вероятность того, что они поплывут за вами, очень мала. Постарайтесь залезть на дерево, добраться до автомобиля или другого укрытия. Но бежать от животного категорически запрещено! Это только спровоцирует рефлекс "охотник-жертва".ЛисаЛисы очень редко нападают на человека. Они убегают от опасности. Поэтому, если лисица сама подошла к вам, значит, она может быть больна, в том числе бешенством.Во избежание укуса не причиняйте животному вред, не подходите к нему, и уж тем более не стоит его трогать. Особенно, когда зверь ранен или находится в опасности.Если лиса все-таки вас укусила или на вас попала ее слюна, немедленно обратитесь за помощью к медикам и обязательно пройдите вакцинацию от бешенства.Дикий кабанДикие кабаны при виде человека скрываются. Но бывают случаи, когда раненый кабан при его преследовании может затаиться и специально напасть.Кабаны видят и слышат хуже людей, поэтому, если вы заметили зверя, а он вас нет, постарайтесь медленно и тихо отойти от него подальше. Если кабан пытается напасть, залезьте на дерево, хотя бы на 1,5-2 метра. Животное может несколько часов поджидать вас под деревом, но не пытайтесь отпугнуть его. Так вы только спровоцируете еще большую агрессию.Кабаны не любят свиста, резких криков, шума — они тут же впадают в панику и убегают.— Как предотвратить и ограничить появление диких животных в населенных пунктах:— Можно ли применять оружие против дикого зверя?— Оружие против животного могут использовать сотрудники правоохранительных органов только в том случае, если будет явная угроза жизни и здоровью человека.На практике против крупных хищников, появившихся в населенных пунктах, используют специальное пневматическое оружие. С его помощью специалисты усыпляют животное и перевозят его в дикую среду обитания.Лучше не заниматься самодеятельностью, ведь в попытке навредить животному, вы можете покалечить себя или других людей.Так что в случае появления зверя на территории населенного пункта, фермерского хозяйства или в непосредственной близости от них, обратитесь в МЧС (1050), Минэкологии (1157) или МВД (102).Специалисты этих ведомств уже примут решение, что делать с животным дальше.Нужно помнить, что даже прирученный дикий зверь все равно остается диким и несет угрозу. В век социальных сетей люди часто гонятся за сенсацией, поэтому могут подвергнуть свою жизнь опасности, пытаясь снять на видео животное или сфотографироваться с ним.Поэтому, чтобы не вредить ни себе, ни природе, лучше свести любые контакты с дикими зверями к минимуму.

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