https://uz.sputniknews.ru/20231011/dvoe-rabochix-pogibli-stroitelstve-kollektora-tashkent-39862367.html

Двое рабочих погибли при строительстве коллектора в Ташкенте

Двое рабочих погибли при строительстве коллектора в Ташкенте

Во время строительства коллектора обрушился грунт и они оказались под завалами.

2023-10-11T19:25+0500

2023-10-11T19:25+0500

2023-10-11T19:25+0500

общество

узбекистан

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мчс узбекистана

происшествие

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погибшие

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ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Двое рабочих погибли, еще один госпитализирован после обрушения грунта во время строительства коллектора в Учтепинском районов Ташкента, сообщает пресс-служба районного хокимията.По информации МЧС Узбекистана, в среду в 14.21 (12.21 мск), во время строительства коллектора в Учтепинском районе Ташкента обрушился грунт, под завалами оказались трое рабочих. На место ЧП прибыли 16 спасателей.В настоящее время ведется доследственная проверка.

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