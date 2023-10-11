https://uz.sputniknews.ru/20231011/dvoe-rabochix-pogibli-stroitelstve-kollektora-tashkent-39862367.html
Двое рабочих погибли при строительстве коллектора в Ташкенте
Двое рабочих погибли при строительстве коллектора в Ташкенте
Во время строительства коллектора обрушился грунт и они оказались под завалами.
2023-10-11T19:25+0500
2023-10-11T19:25+0500
2023-10-11T19:25+0500
общество
узбекистан
мчс
мчс узбекистана
происшествие
ташкент
погибшие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1137/98/11379809_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_3e978aeb001d8b257854e42c6849107d.jpg
ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Двое рабочих погибли, еще один госпитализирован после обрушения грунта во время строительства коллектора в Учтепинском районов Ташкента, сообщает пресс-служба районного хокимията.По информации МЧС Узбекистана, в среду в 14.21 (12.21 мск), во время строительства коллектора в Учтепинском районе Ташкента обрушился грунт, под завалами оказались трое рабочих. На место ЧП прибыли 16 спасателей.В настоящее время ведется доследственная проверка.
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1137/98/11379809_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_154fd9aa07d655fd6dc9555bd122c840.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество узбекистан ташкент происшествия мчс узбекистана погибшие
общество узбекистан ташкент происшествия мчс узбекистана погибшие
Двое рабочих погибли при строительстве коллектора в Ташкенте
Во время строительства коллектора обрушился грунт и они оказались под завалами.
ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik.
Двое рабочих погибли, еще один госпитализирован после обрушения грунта во время строительства коллектора в Учтепинском районов Ташкента, сообщает
пресс-служба районного хокимията.
"В результате обрушения два рабочих погибли, еще один находится в больнице", - говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации.
По информации
МЧС Узбекистана, в среду в 14.21 (12.21 мск), во время строительства коллектора в Учтепинском районе Ташкента обрушился грунт, под завалами оказались трое рабочих. На место ЧП прибыли 16 спасателей.
В настоящее время ведется доследственная проверка.