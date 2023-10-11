https://uz.sputniknews.ru/20231011/izrail-ataka-dom-komanduyuschiy-xamas-39833736.html

Армия Израиля атаковала дом командующего ХАМАС

Армия Израиля атаковала дом командующего ХАМАС

ЦАХАЛ нанес удар по дому командира "Бригады Аль-Кассам" Ад-Дейфа в Газе. О судьбе самого командующего ничего не сообщают.

2023-10-11T11:12+0500

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ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Армия обороны Израиля атаковала дом командующего военным крылом палестинской организации ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" Мухаммеда Ад-Дейфа, убиты его ближайшие родственники, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Haaretz.О судьбе самого командующего информации нет.Израильтяне считают его одним из главных террористов, палестинцы – легендарным борцом за свободу народа. Предположительно, израильские силовики неоднократно пытались уничтожить командующего. В результате он получал множество ранений, потерял глаз, руку, однако каждый раз ему удавалось выжить.Напомним, что утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа.Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны. Вслед за этим он объявил мобилизацию.Число погибших жителей Израиля в результате нападения ХАМАС превысило тысячу человек. Кроме того, палестинское движение объявило о захвате более 100 пленных, включая высокопоставленных военнослужащих.По данным палестинского Минздрава, число жертв при обстреле сектора Газа со стороны Израиля выросло до 788.

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