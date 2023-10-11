https://uz.sputniknews.ru/20231011/kitay-syrdarinskaya-oblast-texnopark-stroitelstvo-39835956.html
Китай построит в Узбекистане технопарк за $50 млн
Китай построит в Узбекистане технопарк за $50 млн
На территории технопарка также создадут логистический и таможенный центр общей площадью 10 га.
2023-10-11T11:51+0500
2023-10-11T11:51+0500
2023-10-11T12:09+0500
узбекистан
китай
технопарк
проект
сырдарьинская область
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ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Тяньцзиньский университет науки и технологий Китая построит технопарк по производству биотехнической продукции в свободной экономической зоне "Янгиер" Сырдарьинской области, сообщили в администрации региона.Проект, стоимостью $50 млн предусматривает создание 500 новых рабочих мест.Используя современное оборудование, здесь будут получать костный белок из костей крупного рогатого скота, производить заменитель сахара и витаминизированные сиропы из солодки, а также ферментированные продукты из переработанных зерен пшеницы, кукурузы и семян сои по китайской технологии. Кроме того, на базе технопарка начнут функционировать логистический и таможенный центры площадью 10 га.Об этом стало известно по итогам встречи хокима Сырдарьинской области Акмалжона Махмудалиева и директора технопарка высоких технологий и инноваций Тяньцзиньского университета науки и технологий КНР Бови Чжана.Стороны договорились создать совместную рабочую группу и регулярно проводить переговоры по вопросам, возникающим в ходе строительства объекта.Хоким области выразил готовность поддержать предложения по внедрению информационных технологий.В свою очередь, Бови Чжан рассказал о научно-исследовательском центре и современной научной лаборатории, которые будут созданы совместно с Янгиерским филиалом Ташкентского химико-технологического института.
узбекистан
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узбекистан китай технопарк проект сырдарьинская область
узбекистан китай технопарк проект сырдарьинская область
Китай построит в Узбекистане технопарк за $50 млн
11:51 11.10.2023 (обновлено: 12:09 11.10.2023)
На территории технопарка также создадут логистический и таможенный центр общей площадью 10 га.
ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Тяньцзиньский университет науки и технологий Китая построит технопарк по производству биотехнической продукции в свободной экономической зоне "Янгиер" Сырдарьинской области, сообщили в администрации региона.
Проект, стоимостью $50 млн предусматривает создание 500 новых рабочих мест.
Используя современное оборудование, здесь будут получать костный белок из костей крупного рогатого скота, производить заменитель сахара и витаминизированные сиропы из солодки, а также ферментированные продукты из переработанных зерен пшеницы, кукурузы и семян сои по китайской технологии. Кроме того, на базе технопарка начнут функционировать логистический и таможенный центры площадью 10 га.
Об этом стало известно по итогам встречи хокима Сырдарьинской области Акмалжона Махмудалиева и директора технопарка высоких технологий и инноваций Тяньцзиньского университета науки и технологий КНР Бови Чжана.
Стороны договорились создать совместную рабочую группу и регулярно проводить переговоры по вопросам, возникающим в ходе строительства объекта.
Хоким области выразил готовность поддержать предложения по внедрению информационных технологий.
В свою очередь, Бови Чжан рассказал о научно-исследовательском центре и современной научной лаборатории, которые будут созданы совместно с Янгиерским филиалом Ташкентского химико-технологического института.