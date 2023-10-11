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https://uz.sputniknews.ru/20231011/kompyuter-vyklyucheniye-ekspert-rekomendatsii-39841203.html
Как часто нужно полностью выключать компьютер — эксперт
Как часто нужно полностью выключать компьютер — эксперт
Система должна регулярно перезапускаться, поэтому полностью выключать компьютер нужно как минимум раз в неделю.
2023-10-11T22:03+0500
2023-10-11T22:03+0500
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it-технологии
мнение эксперта
компьютер
офис
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Компьютеры в офисах иногда месяцами работают без выключения и перезагрузки, в результате в них накапливаются временные файлы и фоновые задачи, которые снижают скорость процессов и ведут к ошибкам программ, рассказал радио Sputnik Гендиректор российской некоммерческой организации "Цифровые платформы" Арсений Щельцин. Он рекомендовал выключать компьютер в офисе не реже одного раза в неделю, чтобы система регулярно перезапускалась."Важно не забывать перезагружать устройство. Для этого можно полностью выключать его, уходя на выходные", — сказал Щельцин.При этом он добавил, что при включении могут устанавливаться обновления, поэтому в понедельник стоит прийти немного раньше, чтобы оставалось время до начала работы. Ведь проверка различных процессов в системе может занять до 20 минут.
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it-технологии мнение эксперта компьютер офис
it-технологии мнение эксперта компьютер офис

Как часто нужно полностью выключать компьютер — эксперт

22:03 11.10.2023
© Flickr / Travis IsaacsРабота в офисе за компьютером
Работа в офисе за компьютером - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.10.2023
© Flickr / Travis Isaacs
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Система должна регулярно перезапускаться, поэтому полностью выключать компьютер нужно как минимум раз в неделю.
Компьютеры в офисах иногда месяцами работают без выключения и перезагрузки, в результате в них накапливаются временные файлы и фоновые задачи, которые снижают скорость процессов и ведут к ошибкам программ, рассказал радио Sputnik Гендиректор российской некоммерческой организации "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

"Компьютер устроен таким образом, что в нем есть оперативная память, которую используют различные программы, в том числе для решения фоновых задач. Допустим, вы перестали работать с программой, но фоновые процессы могут не выключаться. Чем больше таких скрытых задач, тем хуже будет функционировать устройство. Это можно сравнить с обычным письменным столом: за ним можно эффективно работать, если на нем нет лишних вещей. Так вот, освобождение компьютера от хлама происходит только при перезагрузке — фоновые процессы выключаются, а временные файлы удаляются", — объяснил специалист.

Он рекомендовал выключать компьютер в офисе не реже одного раза в неделю, чтобы система регулярно перезапускалась.
"Важно не забывать перезагружать устройство. Для этого можно полностью выключать его, уходя на выходные", — сказал Щельцин.
При этом он добавил, что при включении могут устанавливаться обновления, поэтому в понедельник стоит прийти немного раньше, чтобы оставалось время до начала работы. Ведь проверка различных процессов в системе может занять до 20 минут.
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