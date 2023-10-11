https://uz.sputniknews.ru/20231011/kompyuter-vyklyucheniye-ekspert-rekomendatsii-39841203.html

Как часто нужно полностью выключать компьютер — эксперт

Как часто нужно полностью выключать компьютер — эксперт

Система должна регулярно перезапускаться, поэтому полностью выключать компьютер нужно как минимум раз в неделю.

2023-10-11T22:03+0500

2023-10-11T22:03+0500

2023-10-11T22:03+0500

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Компьютеры в офисах иногда месяцами работают без выключения и перезагрузки, в результате в них накапливаются временные файлы и фоновые задачи, которые снижают скорость процессов и ведут к ошибкам программ, рассказал радио Sputnik Гендиректор российской некоммерческой организации "Цифровые платформы" Арсений Щельцин. Он рекомендовал выключать компьютер в офисе не реже одного раза в неделю, чтобы система регулярно перезапускалась."Важно не забывать перезагружать устройство. Для этого можно полностью выключать его, уходя на выходные", — сказал Щельцин.При этом он добавил, что при включении могут устанавливаться обновления, поэтому в понедельник стоит прийти немного раньше, чтобы оставалось время до начала работы. Ведь проверка различных процессов в системе может занять до 20 минут.

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