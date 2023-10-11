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https://uz.sputniknews.ru/20231011/ofitsialnyy-kurs-valyut-uzbekistan-12-oktyabr-2023-39851689.html
Доллар продолжает расти — официальный курс валют в Узбекистане на 12 октября
Доллар продолжает расти — официальный курс валют в Узбекистане на 12 октября
Центральный банк Узбекистана установил с 12 октября новые курсы иностранных валют по отношению к суму.
2023-10-11T16:14+0500
2023-10-11T16:34+0500
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Курс доллара составил 12 216,09 сумов (+15,87), евро — 12 955,16 сумов (+20,49), рубля — 122,46 сумов (-0,25), а китайского юаня — 1 672,77 сумов (+0,77), сообщает ЦБ страны.
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узбекистан курс валют курс валюты курс доллара и евро к суму в узбекистане экономика евро доллары рубль китайский юань
узбекистан курс валют курс валюты курс доллара и евро к суму в узбекистане экономика евро доллары рубль китайский юань

Доллар продолжает расти — официальный курс валют в Узбекистане на 12 октября

16:14 11.10.2023 (обновлено: 16:34 11.10.2023)
© Sputnik/Abdubakir YunusovСумовые и долларовые купюры. Иллюстративное фото
Сумовые и долларовые купюры. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.10.2023
© Sputnik/Abdubakir Yunusov
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Центральный банк Узбекистана установил с 12 октября новые курсы иностранных валют по отношению к суму.
ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Курс доллара составил 12 216,09 сумов (+15,87), евро — 12 955,16 сумов (+20,49), рубля — 122,46 сумов (-0,25), а китайского юаня — 1 672,77 сумов (+0,77), сообщает ЦБ страны.
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