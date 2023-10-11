Доллар продолжает расти — официальный курс валют в Узбекистане на 12 октября
16:14 11.10.2023 (обновлено: 16:34 11.10.2023)
© Sputnik/Abdubakir YunusovСумовые и долларовые купюры. Иллюстративное фото
© Sputnik/Abdubakir Yunusov
Центральный банк Узбекистана установил с 12 октября новые курсы иностранных валют по отношению к суму.
ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Курс доллара составил 12 216,09 сумов (+15,87), евро — 12 955,16 сумов (+20,49), рубля — 122,46 сумов (-0,25), а китайского юаня — 1 672,77 сумов (+0,77), сообщает ЦБ страны.