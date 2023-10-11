https://uz.sputniknews.ru/20231011/opasnost-situatsii-blijniy-vostok-peskov-kommentariy-39840248.html
Чем опасна ситуация на Ближнем Востоке — Песков
Чем опасна ситуация на Ближнем Востоке — Песков
В Кремле объяснили, чем грозит ситуация в зоне арабо-израильского конфликта.
2023-10-11T12:17+0500
2023-10-11T12:17+0500
2023-10-11T12:22+0500
в мире
иран
ближний восток
израиль
дмитрий песков
россия
кремль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/0b/39836697_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6393776bb384514dc6ab8bf826cd6949.jpg
ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Ситуация на Ближнем Востоке опасна разрастанием конфликта, сейчас сторонам важно сохранять сдержанность, важно, чтобы в процессе урегулирования участвовали те, кто обладает политической волей, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.Таким образом в интервью Павлу Зарубину он прокомментировал призывы наносить удары по Ирану.Напомним, что утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа.Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны. Вслед за этим он объявил мобилизацию.Число погибших жителей Израиля в результате нападения ХАМАС превысило тысячу человек. Кроме того, палестинское движение объявило о захвате более 100 пленных, включая высокопоставленных военнослужащих.По данным палестинского Минздрава, число жертв при обстреле сектора Газа со стороны Израиля выросло до 788.
ближний восток
израиль
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/0b/39836697_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0c2ad5de568c8417f9a8fc8d095aac27.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире иран израиль дмитрий песков россия кремль
в мире иран израиль дмитрий песков россия кремль
Чем опасна ситуация на Ближнем Востоке — Песков
12:17 11.10.2023 (обновлено: 12:22 11.10.2023)
В Кремле объяснили, чем грозит ситуация в зоне арабо-израильского конфликта.
ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik.
Ситуация на Ближнем Востоке опасна разрастанием конфликта, сейчас сторонам важно сохранять сдержанность, важно, чтобы в процессе урегулирования участвовали те, кто обладает политической волей, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
Таким образом в интервью Павлу Зарубину он прокомментировал призывы наносить удары по Ирану.
"Ситуация более чем тревожная. Она потенциально опасна разрастанием и выходом за нынешнюю зону конфликта арабо-израильского. Сейчас очень важно, чтобы стороны сохраняли сдержанность, и чтобы такие оголтелые, не привыкшие трезво рассуждать своим умом люди не имели доступа к власти. И только чтобы люди, обладающие политической волей к участию в процессе урегулирования, имели отношение к происходящему", — сказал Песков.
Напомним, что утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.
Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа.
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны. Вслед за этим он объявил мобилизацию.
Число погибших жителей Израиля в результате нападения ХАМАС превысило тысячу человек. Кроме того, палестинское движение объявило о захвате более 100 пленных, включая высокопоставленных военнослужащих.
По данным палестинского Минздрава, число жертв при обстреле сектора Газа со стороны Израиля выросло до 788.