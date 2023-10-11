https://uz.sputniknews.ru/20231011/opasnost-situatsii-blijniy-vostok-peskov-kommentariy-39840248.html

Чем опасна ситуация на Ближнем Востоке — Песков

Чем опасна ситуация на Ближнем Востоке — Песков

В Кремле объяснили, чем грозит ситуация в зоне арабо-израильского конфликта.

2023-10-11T12:17+0500

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ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Ситуация на Ближнем Востоке опасна разрастанием конфликта, сейчас сторонам важно сохранять сдержанность, важно, чтобы в процессе урегулирования участвовали те, кто обладает политической волей, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.Таким образом в интервью Павлу Зарубину он прокомментировал призывы наносить удары по Ирану.Напомним, что утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа.Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны. Вслед за этим он объявил мобилизацию.Число погибших жителей Израиля в результате нападения ХАМАС превысило тысячу человек. Кроме того, палестинское движение объявило о захвате более 100 пленных, включая высокопоставленных военнослужащих.По данным палестинского Минздрава, число жертв при обстреле сектора Газа со стороны Израиля выросло до 788.

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