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Палестино-израильский конфликт — удручающие фото с места событий
Палестино-израильский конфликт — удручающие фото с места событий
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.
2023-10-11T21:03+0500
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фото
израиль
палестина
конфликт
ближний восток
в мире
мультимедиа
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Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа.Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны. Вслед за этим он объявил мобилизацию.Число погибших жителей Израиля в результате нападения ХАМАС превысило тысячу человек. Кроме того, палестинское движение объявило о захвате более 100 пленных, включая высокопоставленных военнослужащих.По данным палестинского Минздрава, число жертв при обстреле сектора Газа со стороны Израиля выросло до 788. Снимки с места событий смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.
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фото израиль палестина конфликт ближний восток в мире мультимедиа
фото израиль палестина конфликт ближний восток в мире мультимедиа

Палестино-израильский конфликт — удручающие фото с места событий

21:03 11.10.2023
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Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.
Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа.
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны. Вслед за этим он объявил мобилизацию.
Число погибших жителей Израиля в результате нападения ХАМАС превысило тысячу человек. Кроме того, палестинское движение объявило о захвате более 100 пленных, включая высокопоставленных военнослужащих.
По данным палестинского Минздрава, число жертв при обстреле сектора Газа со стороны Израиля выросло до 788. Снимки с места событий смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.
© Sputnik / Stringer / Перейти в фотобанк

Автомобиль на улице Ашкелона после ракетного обстрела со стороны сектора Газа.

Автомобиль на улице Ашкелона после ракетного обстрела со стороны сектора Газа. - Sputnik Узбекистан
1/13
© Sputnik / Stringer
/
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Автомобиль на улице Ашкелона после ракетного обстрела со стороны сектора Газа.

© Sputnik / Stringer / Перейти в фотобанк

Ракеты израильской системы "Железный купол" перехватывают палестинские "Кассамы" в небе над Ашкелоном.

Ракеты израильской системы &quot;Железный купол&quot; перехватывают палестинские &quot;Кассамы&quot; в небе над Ашкелоном. - Sputnik Узбекистан
2/13
© Sputnik / Stringer
/
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Ракеты израильской системы "Железный купол" перехватывают палестинские "Кассамы" в небе над Ашкелоном.

© Sputnik / Stringer / Перейти в фотобанк

Воронка с фрагментами снаряда в жилом квартале Ашкелона, пострадавшем от обстрела группировкой ХАМАС.

Воронка с фрагментами снаряда в жилом квартале Ашкелона, пострадавшем от обстрела группировкой ХАМАС. - Sputnik Узбекистан
3/13
© Sputnik / Stringer
/
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Воронка с фрагментами снаряда в жилом квартале Ашкелона, пострадавшем от обстрела группировкой ХАМАС.

© Sputnik / Stringer / Перейти в фотобанк

Мужчина демонстрирует осколок ракеты, найденный после обстрела в Ашкелоне.

Мужчина демонстрирует осколок ракеты, найденный после обстрела в Ашкелоне. - Sputnik Узбекистан
4/13
© Sputnik / Stringer
/
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Мужчина демонстрирует осколок ракеты, найденный после обстрела в Ашкелоне.

© Sputnik / Stringer / Перейти в фотобанк

Ракеты израильской системы "Железный купол" перехватывают палестинские "Кассамы" в небе над Ашкелоном.

Ракеты израильской системы &quot;Железный купол&quot; перехватывают палестинские &quot;Кассамы&quot; в небе над Ашкелоном. - Sputnik Узбекистан
5/13
© Sputnik / Stringer
/
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Ракеты израильской системы "Железный купол" перехватывают палестинские "Кассамы" в небе над Ашкелоном.

© Sputnik / Stringer / Перейти в фотобанк

Жилой дом в Ашкелоне, пострадавший в результате обстрела группировки ХАМАС.

Жилой дом в Ашкелоне, пострадавший в результате обстрела группировки ХАМАС. - Sputnik Узбекистан
6/13
© Sputnik / Stringer
/
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Жилой дом в Ашкелоне, пострадавший в результате обстрела группировки ХАМАС.

© Sputnik / Stringer / Перейти в фотобанк

Место падения ракеты системы "Град" в Ашкелоне.

Место падения ракеты системы &quot;Град&quot; в Ашкелоне. - Sputnik Узбекистан
7/13
© Sputnik / Stringer
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Место падения ракеты системы "Град" в Ашкелоне.

© Sputnik / Stringer / Перейти в фотобанк

Сотрудник специальной службы у места падения палестинской ракеты в жилом квартале Ашкелона.

Сотрудник специальной службы у места падения палестинской ракеты в жилом квартале Ашкелона. - Sputnik Узбекистан
8/13
© Sputnik / Stringer
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Сотрудник специальной службы у места падения палестинской ракеты в жилом квартале Ашкелона.

© Sputnik / Тарек Алиян / Перейти в фотобанкОбстрел зданий в палестинском городе Газа. Стоп-кадр с видео.
Обострение палестино-израильского конфликта - Sputnik Узбекистан
9/13
© Sputnik / Тарек Алиян
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Обстрел зданий в палестинском городе Газа. Стоп-кадр с видео.
© Sputnik / Тарек Алиян / Перейти в фотобанкЛюди на территории больницы Аль-Шифа в городе Газа.
Обстановка в городе Газа - Sputnik Узбекистан
10/13
© Sputnik / Тарек Алиян
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Люди на территории больницы Аль-Шифа в городе Газа.
© Sputnik / Вячеслав Татаровский / Перейти в фотобанкЗдание, пострадавшее в результате ракетных ударов по Тель-Авиву.
Обострение палестино-израильского конфликта - Sputnik Узбекистан
11/13
© Sputnik / Вячеслав Татаровский
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Здание, пострадавшее в результате ракетных ударов по Тель-Авиву.
© Sputnik / Тарек Алиян / Перейти в фотобанкОбломки зданий, разрушенных в результате ракетных ударов ВС Израиля по Газе.
Обострение палестино-израильского конфликта - Sputnik Узбекистан
12/13
© Sputnik / Тарек Алиян
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Обломки зданий, разрушенных в результате ракетных ударов ВС Израиля по Газе.
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS

Люди, стоящие на крыше, наблюдают, как шар огня и дыма поднимается над зданием в городе Газа 7 октября 2023 года, во время авиаудара Израиля по зданию Палестинской башни.

Люди, стоящие на крыше, наблюдают, как шар огня и дыма поднимается над зданием в городе Газа 7 октября 2023 года, во время авиаудара Израиля по зданию Палестинской башни. - Sputnik Узбекистан
13/13
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS

Люди, стоящие на крыше, наблюдают, как шар огня и дыма поднимается над зданием в городе Газа 7 октября 2023 года, во время авиаудара Израиля по зданию Палестинской башни.

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