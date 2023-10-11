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Палестино-израильский конфликт — удручающие фото с места событий
Палестино-израильский конфликт — удручающие фото с места событий
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.
2023-10-11T21:03+0500
2023-10-11T21:03+0500
2023-10-11T21:03+0500
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Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа.Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны. Вслед за этим он объявил мобилизацию.Число погибших жителей Израиля в результате нападения ХАМАС превысило тысячу человек. Кроме того, палестинское движение объявило о захвате более 100 пленных, включая высокопоставленных военнослужащих.По данным палестинского Минздрава, число жертв при обстреле сектора Газа со стороны Израиля выросло до 788. Снимки с места событий смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.
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фото израиль палестина конфликт ближний восток в мире мультимедиа
фото израиль палестина конфликт ближний восток в мире мультимедиа
Палестино-израильский конфликт — удручающие фото с места событий
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.
Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа.
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны. Вслед за этим он объявил мобилизацию.
Число погибших жителей Израиля в результате нападения ХАМАС превысило тысячу человек. Кроме того, палестинское движение объявило о захвате более 100 пленных, включая высокопоставленных военнослужащих.
По данным палестинского Минздрава, число жертв при обстреле сектора Газа со стороны Израиля выросло до 788. Снимки с места событий смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.
© Sputnik / Stringer / Перейти в фотобанк
Автомобиль на улице Ашкелона после ракетного обстрела со стороны сектора Газа.
Автомобиль на улице Ашкелона после ракетного обстрела со стороны сектора Газа.
© Sputnik / Stringer / Перейти в фотобанк
Ракеты израильской системы "Железный купол" перехватывают палестинские "Кассамы" в небе над Ашкелоном.
Ракеты израильской системы "Железный купол" перехватывают палестинские "Кассамы" в небе над Ашкелоном.
© Sputnik / Stringer / Перейти в фотобанк
Воронка с фрагментами снаряда в жилом квартале Ашкелона, пострадавшем от обстрела группировкой ХАМАС.
Воронка с фрагментами снаряда в жилом квартале Ашкелона, пострадавшем от обстрела группировкой ХАМАС.
© Sputnik / Stringer / Перейти в фотобанк
Мужчина демонстрирует осколок ракеты, найденный после обстрела в Ашкелоне.
Мужчина демонстрирует осколок ракеты, найденный после обстрела в Ашкелоне.
© Sputnik / Stringer / Перейти в фотобанк
Ракеты израильской системы "Железный купол" перехватывают палестинские "Кассамы" в небе над Ашкелоном.
Ракеты израильской системы "Железный купол" перехватывают палестинские "Кассамы" в небе над Ашкелоном.
© Sputnik / Stringer / Перейти в фотобанк
Жилой дом в Ашкелоне, пострадавший в результате обстрела группировки ХАМАС.
Жилой дом в Ашкелоне, пострадавший в результате обстрела группировки ХАМАС.
Место падения ракеты системы "Град" в Ашкелоне.
© Sputnik / Stringer / Перейти в фотобанк
Сотрудник специальной службы у места падения палестинской ракеты в жилом квартале Ашкелона.
Сотрудник специальной службы у места падения палестинской ракеты в жилом квартале Ашкелона.
© Sputnik / Тарек Алиян / Перейти в фотобанк Обстрел зданий в палестинском городе Газа. Стоп-кадр с видео.
Обстрел зданий в палестинском городе Газа. Стоп-кадр с видео.
© Sputnik / Тарек Алиян / Перейти в фотобанк Люди на территории больницы Аль-Шифа в городе Газа.
Люди на территории больницы Аль-Шифа в городе Газа.
© Sputnik / Вячеслав Татаровский / Перейти в фотобанк Здание, пострадавшее в результате ракетных ударов по Тель-Авиву.
Здание, пострадавшее в результате ракетных ударов по Тель-Авиву.
© Sputnik / Тарек Алиян / Перейти в фотобанк Обломки зданий, разрушенных в результате ракетных ударов ВС Израиля по Газе.
Обломки зданий, разрушенных в результате ракетных ударов ВС Израиля по Газе.
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
Люди, стоящие на крыше, наблюдают, как шар огня и дыма поднимается над зданием в городе Газа 7 октября 2023 года, во время авиаудара Израиля по зданию Палестинской башни.
Люди, стоящие на крыше, наблюдают, как шар огня и дыма поднимается над зданием в городе Газа 7 октября 2023 года, во время авиаудара Израиля по зданию Палестинской башни.