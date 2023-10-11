https://uz.sputniknews.ru/20231011/pogoda-tashkent-11-oktyabr-2023-39807881.html

Почти +30 — погода в Ташкенте на 11 октября

Почти +30 — погода в Ташкенте на 11 октября

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы в среду.

2023-10-11T05:07+0500

2023-10-11T05:07+0500

2023-10-11T05:07+0500

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ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Сегодня в Ташкенте будет переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 13-15 градусов тепла, днем 27-29 градусов выше нуля.

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