https://uz.sputniknews.ru/20231011/pogoda-tashkent-11-oktyabr-2023-39807881.html
Почти +30 — погода в Ташкенте на 11 октября
Почти +30 — погода в Ташкенте на 11 октября
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы в среду.
2023-10-11T05:07+0500
2023-10-11T05:07+0500
2023-10-11T05:07+0500
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ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Сегодня в Ташкенте будет переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 13-15 градусов тепла, днем 27-29 градусов выше нуля.
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ташкент погода погода в ташкенте прогноз прогноз погоды в ташкенте узгидромет общество
Почти +30 — погода в Ташкенте на 11 октября
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы в среду.
ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik.
Сегодня в Ташкенте будет переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Ветер восточный, 3-8 м/с.
Температура ночью 13-15 градусов тепла, днем 27-29 градусов выше нуля.