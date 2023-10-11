https://uz.sputniknews.ru/20231011/pogoda-uzbekistan-12-oktyabr-2023-39846651.html
Достаем зонты — погода в Узбекистане на 12 октября
Достаем зонты — погода в Узбекистане на 12 октября
Синоптики рассказали, какая погода будет в республике в четверг.
2023-10-11T15:16+0500
2023-10-11T15:16+0500
2023-10-11T16:13+0500
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ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Завтра на большей части территории Узбекистана будет переменная облачность, местами дожди, сообщает Узгидромет.Осадков не обещают в Сурхандаринской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областях.Также, по всей территории республики может усилиться ветер до 15-20 м/с, в отдельных местах его порывы достигнут 22-25 м/с.Самые низкие ночные температуры — 8-13 градусов выше нуля прогнозируют в горных районах. Теплее всего ночью будет в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях — до +17.Температура воздуха днем:
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узбекистан погода погода в узбекистане прогноз погоды по узбекистану прогноз общество узгидромет
узбекистан погода погода в узбекистане прогноз погоды по узбекистану прогноз общество узгидромет
Достаем зонты — погода в Узбекистане на 12 октября
15:16 11.10.2023 (обновлено: 16:13 11.10.2023)
Синоптики рассказали, какая погода будет в республике в четверг.
ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik.
Завтра на большей части территории Узбекистана будет переменная облачность, местами дожди, сообщает Узгидромет.
Осадков не обещают в Сурхандаринской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областях.
Также, по всей территории республики может усилиться ветер до 15-20 м/с, в отдельных местах его порывы достигнут 22-25 м/с.
Самые низкие ночные температуры — 8-13 градусов выше нуля прогнозируют в горных районах. Теплее всего ночью будет в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях — до +17.
Температура воздуха днем:
Каракалпакстан, Хорезмская область — 10-15 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская области — 20-25 градусов тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области — 22-27 градусов тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская Андижанская, Наманганская, Ферганская области — 24-29 градусов тепла;
горные и предгорные районы — 13-18 градусов тепла.