https://uz.sputniknews.ru/20231011/uzbekistan-kursy-uchitelya-rossotrudnichestvo-39863060.html
Учителя Узбекистана повышают квалификацию с помощью российских специалистов
Учителя Узбекистана повышают квалификацию с помощью российских специалистов
По итогам организованных пятидневных курсов более 100 слушателей получат сертификаты.
2023-10-11T19:10+0500
2023-10-11T19:10+0500
2023-10-11T19:16+0500
узбекистан
ташкент
подготовительные курсы
учителя
россотрудничество
россия
образование
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ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Представительством Россотрудничества в РУз совместно с Международным институтом охраны труда организованы курсы повышения квалификации для более 100 учителей, преподающих на русском языке, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Лекции, практические занятия и мастер-классы проходят с 9 по 13 октября на базе Ташкентской медицинской академии. Их слушатели — учителя физики, математики, биологии и химии.В программе обучения — использование на уроках современных педагогических технологий и цифровых инструментов, особенности преподавания дисциплин в полилингвальных классах (с одновременным изучением нескольких иностранных языков).Все мастер-классы в рамках программы бесплатные.По итогам курсов слушатели получат сертификаты о повышении квалификации.
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MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан ташкент подготовительные курсы учителя россотрудничество образования
узбекистан ташкент подготовительные курсы учителя россотрудничество образования
Учителя Узбекистана повышают квалификацию с помощью российских специалистов
19:10 11.10.2023 (обновлено: 19:16 11.10.2023)
По итогам организованных пятидневных курсов более 100 слушателей получат сертификаты.
ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Представительством Россотрудничества в РУз совместно с Международным институтом охраны труда организованы курсы повышения квалификации для более 100 учителей, преподающих на русском языке, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Лекции, практические занятия и мастер-классы проходят с 9 по 13 октября на базе Ташкентской медицинской академии. Их слушатели — учителя физики, математики, биологии и химии.
В программе обучения — использование на уроках современных педагогических технологий и цифровых инструментов, особенности преподавания дисциплин в полилингвальных классах (с одновременным изучением нескольких иностранных языков).
"В образовательном процессе происходит глобальная цифровая трансформация. Наша цель — внедрить цифровые образовательные ресурсы в учебный арсенал педагогов-предметников. Это поможет повысить эффективность обучения, качество образования, а также доступность цифровой среды", — отметила одна из спикеров курсов, доктор педагогических наук Наталья Поморцева.
Все мастер-классы в рамках программы бесплатные.
По итогам курсов слушатели получат сертификаты о повышении квалификации.