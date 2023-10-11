https://uz.sputniknews.ru/20231011/uzbekistan-kursy-uchitelya-rossotrudnichestvo-39863060.html

Учителя Узбекистана повышают квалификацию с помощью российских специалистов

Учителя Узбекистана повышают квалификацию с помощью российских специалистов

По итогам организованных пятидневных курсов более 100 слушателей получат сертификаты.

2023-10-11T19:10+0500

2023-10-11T19:10+0500

2023-10-11T19:16+0500

узбекистан

ташкент

подготовительные курсы

учителя

россотрудничество

россия

образование

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ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Представительством Россотрудничества в РУз совместно с Международным институтом охраны труда организованы курсы повышения квалификации для более 100 учителей, преподающих на русском языке, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Лекции, практические занятия и мастер-классы проходят с 9 по 13 октября на базе Ташкентской медицинской академии. Их слушатели — учителя физики, математики, биологии и химии.В программе обучения — использование на уроках современных педагогических технологий и цифровых инструментов, особенности преподавания дисциплин в полилингвальных классах (с одновременным изучением нескольких иностранных языков).Все мастер-классы в рамках программы бесплатные.По итогам курсов слушатели получат сертификаты о повышении квалификации.

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